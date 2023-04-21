台南老人健保費補助7月開辦　王定宇讚黃偉哲：找出財源很負責任

▲台南市長黃偉哲宣布7月起開辦老人健保費補助。（圖／記者林悅翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

台南市長黃偉哲宣布，經過審慎評估，衡量各項市政建設、政府財政預算，以及廣納各界意見之後，將於7月起在排富條件下，補助65歲以上長者或55歲以上原住民健保費用，全市符合資格的對象都可受惠。對此，民進黨立委王定宇大讚，找出財源「負責任」的是黃偉哲，但至於有些只開支票卻不用思考兌現方式的人，一定會想方設法割稻尾。

黃偉哲今日表示，為回應市民的期待，台南市政府責無旁貸，在遵守財政紀律的前提下，今年已將青銀福利、便捷交通、清廉勤政三大施政方向，一一落地執行。「省最多的錢，是為了做最好的福利；勤儉持家，是為了扶老攜幼，這是對自己的要求，更是對台南市民的承諾」。

黃偉哲說，在「符合社會公平正義原則」、「穩定政府財務平衡」、「兼顧建設預算」等三大因素之下，將最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未超過5％者列入補助對象，全市65歲以上長者或55歲以上原住民，符合資格者都可受惠，將自2023年7月起開辦。

「給黃偉哲市長一個讚！」王定宇指出，不用負責任地開支票討好選民是容易的，但是身為首長，就如同持家的人一樣，要量入為出，真正的「負責任」就是為福利政策找到財源，這樣才是回應民眾聲音的負責做法。

王定宇認為，在整體經濟紅利的税捐盈餘，市政府很難可以獲得增加的分配款以支付長輩的健保費，他並肯定找出財源「負責任」的人是黃偉哲，但至於有些只開支票卻不用思考兌現方式的人，一定會想方設法割稻尾。