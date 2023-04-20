黃偉哲11度上東森農場推金鑽鳳梨　王令麟送回饋助攻狂銷8千顆

▲東森電視購物《東森農場》live銷售台南關廟金鑽鳳梨，台南市長黃偉哲第11度站台開賣，短短40分鐘狂銷8000顆。左起為東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、台南市關廟區農會總幹事陳愛妹。(圖／記者湯興漢攝，下同)

記者洪菱鞠／台北報導

現在吃金鑽鳳梨正對時，為推廣最鮮甜美味的當季水果，台南市長黃偉哲再度化身購物專家，第11度親自上東森農場Live節目，與農會總幹事聯手開賣來自關廟的甜蜜好滋味，把外銷等級的優質果品留在國內給自己人享用，東森集團總裁王令麟再送50%東森幣回饋熱情助攻，又免運費，超值划算價吸引消費者搶購，開賣短短40分鐘就狂銷8000顆，熱烈買氣也讓市長開心加碼要送 iphone。

鳳梨富含豐富營養及膳食纖維，還有鳳梨酵素能分解蛋白質，幫助腸胃消化和吸收，很適合飯後食用，是很多人喜愛的水果之一。台灣全年都能吃到鳳梨，但不同品種的產期及好吃季節不一，其中3～5月最適合品嚐「金鑽鳳梨」，而來自台南關廟栽種的因為清香多汁、酸甜適中，品質風味佳，廣受好評，市場上也常見打著「關廟鳳梨」招牌來販售，至於採買時該怎麼挑才好，黃偉哲在節目中教大家一招，就是輕敲看看，如果聽到「鼓聲」代表品質好，「肉聲」表示沒那麼好，利用小撇步就能分辨鳳梨好不好吃，是最基本、簡單的方法。

▲黃偉哲（右）教大家挑選鳳梨小撇步，輕敲聽聲音來分辨品質好不好。

黃偉哲說，「市面上的鳳梨百百款，好壞、品質不一，如果不是行家往往無法分辨，但是要找行家、不如來東森農場，因為東森農場推薦的無論是農產水果或畜產，都是最好的，尤其最優質的台南關廟鳳梨就在東森農場。」只要有好的農作出來，黃偉哲一定親自到東森農場推銷給大家，此次力推的關廟鳳梨，一顆重達1.5～2公斤，果形端正、纖維細緻，鳳梨心也能吃之外，甜度16度以上，甜中帶點微酸，吃起來不膩，而且通過藥檢可以安心食用。

▲外銷特優等級的關廟鳳梨，東森限定好吃優惠價再送回饋，並且產地直送，讓黃偉哲直說「CP值最高！」

主打外銷特優等級的關廟鳳梨，東森農場一箱6～8顆只賣588元，再回饋50%東森幣，產地直送，直接宅配到家免運費，若以7顆計算，相當於平均一顆只要20.5元，東森限定的好吃優惠不只黃偉哲看了大呼「CP值最高」，會員更是搶著下單訂購，他特別感謝東森農場提供高回饋東森幣，不僅幫忙農民，也嘉惠消費者，歡迎大家到東森農場採購最優質、當季盛產的關廟鳳梨。

除了買氣熱，黃偉哲還在節目現場加碼徵鳳梨梗王，只要以鳳梨為梗圖行銷台南，投稿市長臉書同時@東森農場，網路票選讚數最多者，將可獲得一台iPhone，活動至4/30截止，5/3發布結果。此外，黃偉哲提到，台南有很多好產品，從春季的鳳梨、夏季的芒果，再到秋季的文旦，今年希望能向東森所有好朋友推薦更多台南優質農特產品。

▲▼鳳梨不只是鮮果可以生吃，還可以打成果汁、入菜做成好吃料理。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。