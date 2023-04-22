遭指「有人不聽賴主席的話」　王世堅：賴清德是要放在心裡尊重的

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

立委余天昨日提及民進黨主席賴清德數度重申「誠信條款」，他認為「有人不聽賴主席的話，才剛選完的議員，沒幾個月又要出來選，老實說這個也說不過去」。由於余天的話暗指剛在初選打敗現任立委何志偉的台北市議員王世堅，王22日受訪時回應，賴清德是放在心裡頭尊敬的，不是一直掛在嘴巴上，好像賴清德是他們御用的，愛拿他來當招牌，這對賴主席非常不敬。

民進黨中執會今年3月通過「誠信條款」，賴清德說明，鑒於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委之選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

對於余天說法，王世堅今日受訪時回應，過去民進黨有很好的制度，讓議會人才跟立院人才可以流通，如果在議會表現好，就可以進軍到立院；同樣的，在立院表現好，就可以挑戰縣市首長，這也就是為什麼每個政黨在提名規則中，並沒有立法禁止擔任議員必須期滿多久才能選立委，如果真的將提名規則修改，等於是阻止了人民的參政權。

王世堅補充，過去有好幾位表現優秀的政治領袖，無論是從議員到立委、從國大代表到立委、從立委到縣市首長等，通通都是在職時有知名度，且在職務上有相當的表現。此外，在選舉時有人才出來挑戰，才表示民進黨是進步的，如果限制的話，乾脆講明是保障現任，「所以我要再次申明，沒有所謂誠信條款，因為誠信條款違反提名規則。」

王世堅指出，賴清德主席馬上就說這是建議性質，但被有些認為有利的人改名成「誠信條款」，名字本就不叫誠信條款，且這根本違背提名規則，是無效條款。他認為，如果整體社會跟黨都認為，做完任期過完兩年再接著挑戰是對的，那民進黨就應該召開全國黨代表大會，修改提名規則，大家光明磊落修改，可是為什麼幾十年都不修改，也修改不成？就是因為不能阻止人民參政權，那違背憲法，再來，就是要讓現職者有被挑戰的壓力，才不會怠惰、認真做事，造成良性競爭。

王世堅強調，如果現任立委有相當知名度，又在任內有資源經營時，結果一位默默無名的人，或是要等議員任期結束，空兩年才能挑戰立委選舉，這樣要怎麼跟人競爭？乾脆明講就是保障現任優先。

另外，王世堅也提及，2022九合一大選中，民進黨有七位任現任立委去挑戰縣市首長選舉，七位裡面有一位當選、六位落選，回來他們還是繼續擔任立委，他質疑「那時候為什麼不說誠信條款，怎麼現在說？不能選擇性的。」

至於有媒體問及，許多議員因為誠信條款而退選該情何以堪？王世堅強調，真的愛民進黨的人，「賴清德是放在心裡頭尊敬的，不是一直掛在嘴巴上，好像賴清德是他們御用的，愛拿他來當招牌，這對賴主席非常不敬。而且賴主席有下一屆總統候選人的身份，大家更是應該維護他，而不是動不動只為了區域立委初選就抬出來，拿賴主席的名號教訓其他候選人，這很莫名其妙，被教訓的人也隱忍了，結果卻一而再再而三，實在看不下去。」