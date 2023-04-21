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快訊／費鴻泰澄清絕無「包車載人投票」　嗆徐巧芯：有證據歡迎檢舉

▲費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯今（21日）晚間指對手費鴻泰疑似違反公約，涉嫌「包車載人來投票」。對此，費鴻泰表示，勿製造謠言、勿聽信謠言，本人絕無以遊覽車或其他交通工具載黨員去參加初選投票。

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，明日將進行黨員投票。國民黨台北市黨部已規劃明下午5時舉行「第11屆立法委員選舉候選人提名台北市第七選區民意調查暨黨員投票公佈會」，確定初選人選。

但徐巧芯辦公室今晚突發緊急聲明，表示接獲民眾具名檢舉，明日的黨內初選黨員投票中，徐的競爭對手涉嫌「包車載人來投票」。

徐巧芯在該聲明中強調，她手上已握有具體證人、證據，並批評此行為不僅違反國民黨初選候選人公約，更是嚴重賄選行為；因此徐正告費鴻泰懸崖勒馬，否則她會依法告發。徐巧芯也呼籲，「黨內初選應該要有民主風範，是君子之爭，請勿做出對黨及自己三十多年來從政名譽損害的行為」。

對此，費鴻泰透過臉書緊急澄清，強調勿製造謠言、勿聽信謠言，「本人絕無以遊覽車或其他交通工具載黨員去參加初選投票。議員徐巧芯今晚指本人明天會包車載黨員投票，純屬不實謠言。」

費鴻泰說，他本人聲明，這是抹黑栽贓，讓他想起多年前高雄市民進黨祭出的走路工事件，讓黃俊英教授含冤而終，因此他在此呼籲徐巧芯，有證據就去黨中央檢舉，去地檢署檢舉也歡迎，更別忘帶著媒體作秀。費鴻泰還說，徐巧芯的花樣繁多，也應該適可而止了。

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