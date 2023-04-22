「我沒做就是沒做」　費鴻泰喊話徐巧芯：請公布與里長的錄音

▲費鴻泰22日受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市黨部今（22日）進行第7選區（信義、南松山）立委初選黨員投票，然而參選人市議員徐巧芯昨晚先指對手立委費鴻泰涉嫌「包車載人來投票」，後來又貼出對話截圖，指涉包車的人是松友里里長張海秋。對此，費鴻泰回應，「我沒有做就是沒有做」，張海秋也不是他的樁腳，徐巧芯說自己有對話錄音，可不可請徐公布這個錄音。

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，明日將進行黨員投票。國民黨台北市黨部已規劃明下午5時舉行「第11屆立法委員選舉候選人提名台北市第七選區民意調查暨黨員投票公佈會」，確定出線人選。

但徐巧芯辦公室昨晚突發緊急聲明，表示接獲民眾具名檢舉，明日的黨內初選黨員投票中，徐的競爭對手涉嫌「包車載人來投票」。後來徐巧芯進一步貼出多張對話截圖，顯示徐所指的涉嫌包車者並非費鴻泰本人，而是信義區松友里里長張海秋，經徐與張溝通後，張向徐表示，「感謝提醒已取消了」。

費鴻泰22日上午到台北市議會投票，會後受訪被問及稍早張海秋承認包車一事，費回應，這位里長不是他的工作人員，也不是樁腳；昨晚他知道此事後在臉書發文澄清，徐巧芯馬上留言，而徐剛也稱與張海秋的對話都有錄音，可不可請徐公布這個錄音。

費鴻泰強調，徐巧芯跟張海秋做的事情，兩人講了些什麼，他毫無所悉。對於徐巧芯說張海秋是費鴻泰的樁腳，費表示，張海秋沒拿過他一毛錢，他也不可能給張任何一毛錢，請徐巧芯公布錄音檔，而非誣陷他。

費鴻泰說，他從政這麼多年從未做過這些事，真金不怕火煉，「我真的是丈二金剛摸不著頭腦」，這又是一樁意圖使人不當選的明證，真的讓他聯想到前高雄市副市長黃俊英的走路工事件。

「選戰打了這麼久我一直隱忍。」費鴻泰表示，所有記者會都是被動應媒體要求回應，從未主動開記者會，目的只是為了黨內和諧，「我在這裡非常非常的沉痛，我沒有做就是沒有做」，若徐巧芯有證據，歡迎提告，一番兩瞪眼。