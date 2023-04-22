發動投票專車里長自責害到費鴻泰　求徐巧芯：不要再來吵我

▲台北市信義區松友里里長張海秋。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市黨部今（22日）進行第7選區（信義、南松山）立委初選黨員投票，然而參選人市議員徐巧芯昨晚先指對手立委費鴻泰涉嫌「包車載人來投票」，後來又貼出對話截圖，指涉包車的人是松友里里長張海秋。對此，張海秋受訪澄清此事與費鴻泰無關，他是準備專車提供年長者可以方便到投票所投票，任何黨員都可以搭乘，是他害了費；張海秋也向徐巧芯喊話，「不要再來吵我，我求她」。

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，明日將進行黨員投票。國民黨台北市黨部已規劃明下午5時舉行「第11屆立法委員選舉候選人提名台北市第七選區民意調查暨黨員投票公佈會」，確定初選人選。

但徐巧芯辦公室昨晚突發緊急聲明，表示接獲民眾具名檢舉，明日的黨內初選黨員投票中，徐的競爭對手涉嫌「包車載人來投票」。後來徐巧芯進一步貼出多張對話截圖，顯示徐所指的涉嫌包車者並非費鴻泰本人，而是信義區松友里里長張海秋，經徐與張溝通後，張向徐表示，「感謝提醒已取消了」。

對此，張海秋22日上午在台北市議會受訪，指出此事與費鴻泰無關，他是準備專車提供年長者可以方便到投票所投票，任何黨員都可以搭乘，之前大安森林公園有活動時他也曾這樣跟公車業者接洽，進行點到點的接送，沒有什麼所謂的「包車」，他也未說搭車的人就要投給費，只是他沒想到這樣的DM發出去卻被誤解，讓他覺得害了費鴻泰。

張海秋表示，這件事讓徐巧芯罵他罵到今天凌晨3時，但他認認為選舉要公平、公正與和氣，徐巧芯要選立委要站在一個高度，不應該來罵他、告他。張海秋向徐巧芯喊話，「不要再來吵我，我求她」。