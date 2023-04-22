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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「芯費大戰」結果下午5點揭曉！　纏鬥4個月重點一次看

▲▼費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯在去年九合一大選中，以2萬7205票順利連任成功，然而當選後不到一個月，徐巧芯就在直播中宣布參選2024北市第7選區立委，並喊出「世代交替」口號，強碰五連霸的資深立委費鴻泰，自此揭開「芯費大戰」序幕。兩人一路纏鬥，劇情高潮迭起，在歷經民調與黨員投票之後，鹿死誰手，將在今日下午5點揭曉。

為爭取黨內2024台北市第七選區立委提名，徐巧芯與費鴻泰兩人「殺得刀刀見骨」，為緩和激烈選情，台北市長蔣萬安還一度居中關心。不過回顧選戰中最激烈的對峙場面，是在民調進行前，徐與費兩人4月2日上午在市場掃街拜票時狹路相逢，當時徐巧芯衝上前緊握住費鴻泰的手，費收手後笑說這樣手會很痛，徐立刻抓緊機會狠酸，「這樣就手痛怎麼進立法院打仗？」費則壓抑情緒回應「槍口對外、不打內戰」。

接著費鴻泰轉身繼續拜票，徐巧芯則緊追在後並狂喊「什麼時候要辯論？什麼時候能一起辦辯論？」費鴻泰不予理會，繼續與選民互動。見到費鴻泰冷漠回應，徐巧芯繼續追上前，卻因場面過於混亂，徐一度被推倒在地，尖叫連連。事後，徐巧芯表示，她以為費鴻泰會轉頭關心，沒想到他卻直接離開，但她也是尊重。

根據國民黨台北市黨部初選辦法規定，第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果來決定提名人選，電話民調部分已於4月16日至18日完成。針對初選電話民調結果，政治評論員李正皓爆出內幕消息，稱費鴻泰落敗、徐巧芯獲勝。不過，對於李正皓說法，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹澄清「不可能外洩」；徐巧芯則表示，因為她有簽候選人公約不能詳說細節，但對於民眾給予她的支持，以及她個人的感受來說「是非常滿意的」；費鴻泰受訪時則反擊，民調只有神仙跟黃呂錦茹知道，現在都是個人感受，對於結果「比非常滿意還要滿意」。

電話民調落幕後，緊接著上場的就是今日的黨員投票。然而就在投票前一晚，徐巧芯辦公室突發緊急聲明，說他們接獲民眾具名檢舉，指控對手費鴻泰疑似違反公約涉嫌「包車載人來投票」，呼籲費懸崖勒馬，光明磊落來一場君子之爭。對此，費鴻泰也澄清，這是抹黑栽贓，喊話徐巧芯「有證據就去黨中央檢舉，去地檢署檢舉也歡迎，更別忘帶著媒體作秀。」

今日進行黨員投票時，又有對話截圖曝光，指涉包車的人是松友里里長張海秋。張海秋回應，此事與費鴻泰無關，他是準備專車提供年長者可以方便到投票所投票，任何黨員都可以搭乘，更直言是他害了費鴻泰。

「芯費大戰」直至投票前最後一刻還是打的非常火爆，雖然初選結果將於下午5點公布，但不管由誰出線，徐巧芯與費鴻泰因初選所生的恩恩怨怨，是否能在初選後化解，尚在未定之天。

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