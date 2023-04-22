費鴻泰批徐巧芯又意圖使人不當選　考慮提告、向黨部申訴

▲費鴻泰22日受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市黨部今（22日）進行第7選區（信義、南松山）立委初選黨員投票，然而參選人徐巧芯昨晚先指對手費鴻泰涉嫌「包車載人來投票」，後來又貼出對話截圖，指涉包車的人是松友里里長張海秋。對此，費鴻泰今表示徐巧芯再次意圖使他不當選，他歡迎徐巧芯提告，但若徐為這麼做，他將考慮適度向黨部申訴或提告，讓調查真相公布給大眾。

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，明日將進行黨員投票。國民黨台北市黨部已規劃明下午5時舉行「第11屆立法委員選舉候選人提名台北市第七選區民意調查暨黨員投票公佈會」，確定初選人選。

但徐巧芯辦公室昨晚突發緊急聲明，表示接獲民眾具名檢舉，明日的黨內初選黨員投票中，徐的競爭對手涉嫌「包車載人來投票」。後來徐巧芯進一步貼出多張對話截圖，顯示徐所指的涉嫌包車者並非費鴻泰本人，而是信義區松友里里長張海秋，經徐與張溝通後，張向徐表示，「感謝提醒已取消了」。

費鴻泰今受放時表示，這位里長不是他的工作人員，也不是樁腳，並認為徐再次意圖使他不當選。對於是否會提告徐巧芯，費鴻泰表示，他正在考量中，他歡迎徐巧芯提告，如此真相就會攤在大家眼前，如果徐不提告想模糊焦點，他則考慮請檢察官把真相調查清楚。

媒體追問是否考慮向台北市黨部申訴，費鴻泰回應，歡迎徐巧芯蒐集證據，公布徐跟里長的對話音檔，也歡迎提告，「我們當然也很不願意去告」，但如果徐繼續打迷糊仗、不公布事實，他真的會適度考慮向黨部、檢察官，調查真相公布給大眾。

至於今天選舉過後如何整合，費鴻泰說，他隱忍這麼久就是希望日後的整合能順利，但徐巧芯數度意圖使他不當選，因此整合是大家所擔心的。

費鴻泰強調，他一生坦蕩蕩，選舉沒做過一件虧心事，不要再含沙射影來誣陷他。