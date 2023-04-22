　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

費鴻泰批徐巧芯又意圖使人不當選　考慮提告、向黨部申訴

▲費鴻泰22日受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲費鴻泰22日受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市黨部今（22日）進行第7選區（信義、南松山）立委初選黨員投票，然而參選人徐巧芯昨晚先指對手費鴻泰涉嫌「包車載人來投票」，後來又貼出對話截圖，指涉包車的人是松友里里長張海秋。對此，費鴻泰今表示徐巧芯再次意圖使他不當選，他歡迎徐巧芯提告，但若徐為這麼做，他將考慮適度向黨部申訴或提告，讓調查真相公布給大眾。

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，明日將進行黨員投票。國民黨台北市黨部已規劃明下午5時舉行「第11屆立法委員選舉候選人提名台北市第七選區民意調查暨黨員投票公佈會」，確定初選人選。

但徐巧芯辦公室昨晚突發緊急聲明，表示接獲民眾具名檢舉，明日的黨內初選黨員投票中，徐的競爭對手涉嫌「包車載人來投票」。後來徐巧芯進一步貼出多張對話截圖，顯示徐所指的涉嫌包車者並非費鴻泰本人，而是信義區松友里里長張海秋，經徐與張溝通後，張向徐表示，「感謝提醒已取消了」。

費鴻泰今受放時表示，這位里長不是他的工作人員，也不是樁腳，並認為徐再次意圖使他不當選。對於是否會提告徐巧芯，費鴻泰表示，他正在考量中，他歡迎徐巧芯提告，如此真相就會攤在大家眼前，如果徐不提告想模糊焦點，他則考慮請檢察官把真相調查清楚。

媒體追問是否考慮向台北市黨部申訴，費鴻泰回應，歡迎徐巧芯蒐集證據，公布徐跟里長的對話音檔，也歡迎提告，「我們當然也很不願意去告」，但如果徐繼續打迷糊仗、不公布事實，他真的會適度考慮向黨部、檢察官，調查真相公布給大眾。

至於今天選舉過後如何整合，費鴻泰說，他隱忍這麼久就是希望日後的整合能順利，但徐巧芯數度意圖使他不當選，因此整合是大家所擔心的。

費鴻泰強調，他一生坦蕩蕩，選舉沒做過一件虧心事，不要再含沙射影來誣陷他。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪
剛起駕就傳憾事！　大甲媽志工遭撞斃
詐騙1.5億！　爽買7間房、3豪車
八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心：下半輩子毀了！
牛爾老師消失3年！　手術失敗「頭髮全白」近況曝
日本36歲喜劇演員猝逝！　離世前2天仍在工作
八大妹被潑熱湯超可怕！　鄉民見「拍攝者1反應」嚇慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大爆冷門！民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪

發動投票專車里長自責害到費鴻泰　求徐巧芯：不要再來吵我

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

費鴻泰批徐巧芯又意圖使人不當選　考慮提告、向黨部申訴

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

「我沒做就是沒做」　費鴻泰喊話徐巧芯：請公布與里長的錄音

侯友宜訪星最後一天！　「台灣要擴足實力、展現優勢、強化應變能力」

徐巧芯爆手握費鴻泰「包小車載人」畫面　今派監票員守投票點

新北觀音坑溪橋「啪」1聲垮了　她曝3傷員沒勞保：市府如此輕忽工安！

「芯費大戰」打到最後一刻！　徐巧芯指費鴻泰「包車載人」疑賄選

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

大爆冷門！民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪

發動投票專車里長自責害到費鴻泰　求徐巧芯：不要再來吵我

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

費鴻泰批徐巧芯又意圖使人不當選　考慮提告、向黨部申訴

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

「我沒做就是沒做」　費鴻泰喊話徐巧芯：請公布與里長的錄音

侯友宜訪星最後一天！　「台灣要擴足實力、展現優勢、強化應變能力」

徐巧芯爆手握費鴻泰「包小車載人」畫面　今派監票員守投票點

新北觀音坑溪橋「啪」1聲垮了　她曝3傷員沒勞保：市府如此輕忽工安！

「芯費大戰」打到最後一刻！　徐巧芯指費鴻泰「包車載人」疑賄選

外資本周砍台股300億！換股布局電子股 一表看買超10檔個股

大爆冷門！民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪

彭博：義大利代表團訪台「討論晶片合作」　官員已證實

亂吃恐傷身！保健品「4類人才需要」　專家：吃3、4個月就要停

大狗走路搖晃要注意！「倒下就難站起來」　獸醫提醒勿做3件事

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果「恐引發敗血症」：潑湯前怎沒想清楚

+1元升房型、送早餐！住飯店3天2夜「每人每晚750元」　免費搭摩天輪

今玄天上帝生日！快做「3件事+拜3水果」　爆賺一整年

撐不住了！彰化名店「阿三肉圓」每顆漲到55元　饕客力挺：照樣吃

剛起駕就傳憾事！大甲媽志工遭撞斃　駕駛竟肇逃…家屬悲痛求真相

政治熱門新聞

快訊／徐巧芯突發緊急聲明　接獲費鴻泰疑涉嫌違約「包車載人投票」

快訊／費鴻泰澄清絕無「包車載人投票」　嗆徐巧芯：有證據歡迎檢舉

快訊／若明天被徵召會說Yes, I do？　侯友宜：這是我該做的

為選立委改名！　于美人真的成為「于美人」了

次長疑似備詢打瞌睡　臉書喊冤：眼睛小錯了嗎

見我駐新加坡代表梁國新　侯友宜讚星國人才培育做得好

台積電來高雄掀口水戰　陳其邁一路挨打曝心情

侯友宜下令「今晚掃蕩黑道」影片曝　她質疑：是在提醒趕快跑嗎？

分析／侯友宜訪星展「領導人沈穩」　與副總理談話已現總統格局

「芯費大戰」打到最後一刻！　徐巧芯指費鴻泰「包車載人」疑賄選

新北觀音坑溪橋「啪」1聲垮了　她曝3傷員沒勞保：市府如此輕忽工安！

曝大巨蛋草皮最新狀況 　李四川邀棒協視察：要求單位審慎施工

揪出徐國勇這番話批陳建仁卸責侯友宜　國民黨團：不溫暖也不及格

徐巧芯爆手握費鴻泰「包小車載人」畫面　今派監票員守投票點

更多熱門

相關新聞

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

新北市長侯友宜4天3夜的新加坡訪問行程今結束，他分別會晤國家發展部長李智陞、新加坡副總理黃循財等人，前國民黨立委邱毅22日分析，此行成敗取決於3個重點：見不見得到總理李顯龍、新北治安以及對中美政策、兩岸關係的表態。邱直言，目前看來，侯3項都是大大減分，見不到李顯龍、連2起重大槍擊案，受訪也只會跳針、看不出國際觀。

「我沒做就是沒做」　費鴻泰喊話徐巧芯：請公布與里長的錄音

「我沒做就是沒做」　費鴻泰喊話徐巧芯：請公布與里長的錄音

徐巧芯爆手握費鴻泰「包小車載人」畫面　今派監票員守投票點

徐巧芯爆手握費鴻泰「包小車載人」畫面　今派監票員守投票點

「芯費大戰」打到最後一刻！　徐巧芯指費鴻泰「包車載人」疑賄選

「芯費大戰」打到最後一刻！　徐巧芯指費鴻泰「包車載人」疑賄選

快訊／費鴻泰澄清絕無「包車載人投票」　嗆徐巧芯：有證據歡迎檢舉

快訊／費鴻泰澄清絕無「包車載人投票」　嗆徐巧芯：有證據歡迎檢舉

關鍵字：

費鴻泰徐巧芯國民黨2024立委意圖使人不當選

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

LINE「實用1功能」再升級！

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面