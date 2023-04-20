雲林二監丙級喪禮服務技能班　變身「送行者」受刑人更重視生命

▲雲林第二監獄於4月7、12、13日辦理112年第1梯次收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，培訓學員當送行者。（圖／雲林第二監獄提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

法務部矯正署雲林第二監獄，為協助毒品案受刑人學習一技之長，由台塑企業暨王詹樣公益信託贊助經費，成立喪禮服務班，讓犯罪者變身經濟生產者，順利復歸社會。雲林第二監獄於4月7、12、13日辦理112年第1梯次收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，培訓學員當送行者。

雲林第二監獄典獄長林文宗典表示，開辦丙級喪禮服務技訓班，透過對生命學習的過程，深植不留遺憾的生命態度，體認凡事勇於面對，才能走出人生低谷；此外，除了專業技能的培訓，替收容人找頭路，減輕家裡的經濟負擔，另一方面也希望學員能強化自我負責的人生態度，踏實築夢。

▲雲林第二監獄除了專業技能的培訓，替收容人找頭路，減輕家裡的經濟負擔，另一方面也希望學員能強化自我負責的人生態度。（圖／雲林第二監獄提供）

熟練的模擬替大體洗身後換上乾淨衣服並畫上慈祥的妝容，看似駕輕就熟的動作下，其實是學員阿龍(化名)心裡永遠的痛，因施用及販賣毒品被判刑5年多，服刑期間他的父親因病逝世，身陷囹圄的他，只能帶著手銬腳鐐短暫為父親上香，無法好好送上一程。

阿龍眼眶泛紅分享道，每次實作過程，為模特兒洗身、穿衣、化妝時，這些都是再也沒有機會為父親做的事，他將模特兒當成父親，溫柔的為他洗身、穿衣，彌補心中的那份遺憾，也深深地在心中對自己期許，一定會努力改過，不再犯下會讓家人傷心的事。

▲雲林第二監獄於4月7、12、13日辦理112年第1梯次收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，培訓學員當送行者。（圖／雲林第二監獄提供）