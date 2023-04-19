【廣編】改善雲林地層下陷防治及防洪　張麗善偕李鴻源率團參訪荷蘭

▲雲林縣政府歐洲考察團展開荷蘭水利考察。

圖、文／雲林縣政府提供

雲林縣政府歐洲考察團17日展開荷蘭水利考察，與荷蘭基礎建設及水資源管理部水利管理局防洪計畫負責人 Richard Jorissen，就雲林縣地層下陷防治策略、因應氣候變遷防洪措施、工程減碳及焚化再生粒料運用等議題進行經驗交流。

張麗善縣長表示，荷蘭與雲林同為地層下陷地區，面臨同樣的困境，荷蘭在推動地層下陷防治與水資源回收再利用層面，以及對於水安全與水環境的重視，具有前瞻眼光及獨到作法，值得雲林借鏡。雲林治水的重要課題為如何充分調蓄地面水源及適時涵養地下水，來減緩地層下陷，未來將透過滯洪入滲的思維貫徹在河川治理及國土復育的工作上。

李鴻源教授建議雲林可以參考荷蘭還地於河，但又能兼顧環境的作法，也提醒到如何兼顧社會經濟面的影響，荷蘭為了執行相關計畫，花了數年與民眾溝通，台灣應該也有相同願景，進行國土規劃改造，以莎草森林國家公園借鏡，過去農業區域，作為還地於河的滯洪入滲區域，也同時能達到防洪目標並創造相關生態環境社會價值，作法相當細緻值得學習。也提到其實荷蘭與雲林同以農業為重，但荷蘭的農民經濟收入可觀，農業的產業價值提升牽涉到生產銷售各個環節的規劃，台灣也應加以重視思考如何兼顧，社會環境經濟整體實際上環環相扣，各方需求都應予以兼顧。