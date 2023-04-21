台南社會局辦培力團體　啟動監護少年未來夢想

▲台南市為照顧監護兒童及少年，培養其獨當一面的社會適應能力，針對14位年齡15歲至18歲的監護兒少，設計體驗教育探討未來生涯規劃，開啟孩子未來夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市為照顧監護兒童及少年，培養其獨當一面的社會適應能力，2023年由社會局運用公益彩券盈餘試辦監護兒少培力方案，特別邀請具有專業證照及體驗教育經驗的講師，進行為期8次的主題性探索體驗學習團體，針對14位年齡15歲至18歲的監護兒少，設計體驗教育探討未來生涯規劃，開啟孩子未來夢想。

黃偉哲市長表示，監護兒少在成長過程中若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，會由專業社工人員陪伴度過危機，並視需求安排到兒少機構、寄養家庭等替代性照顧處所接受照顧。孩子們生活所需及就學、就醫等安排，均由社會局社工人員全力協助，給予孩子們所需的資源及妥適的照顧。為協助即將滿18歲的孩子面對成年生活及進入職場的準備，社會局安排體驗式學習教育，由專業老師與孩子討論未來規劃，並陪同探索就業職場，期能協助兒少們對未來有更多元的想像，彩繪未來。

社會局局長盧禹璁指出，目前由台南市政府監護的兒少共計100名，其中15歲至18歲的少年有38名，社會局針對有參與意願的14名少安排每月一次，為期8個月的高密度團體培力課程，由專業講師帶領兒少進行「自我探索」、「法律常識」、「生活理財」及「生活常識與體驗」等系列課程，並規劃2天1夜的戶外挑戰營，用意在協助監護少年進行生涯探索、及早建立正確的法律知識及基本資產概念，陪伴孩子們培養自立生活的能力，更有勇氣想像未來、築夢踏實。