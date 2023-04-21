　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南社會局辦培力團體　啟動監護少年未來夢想

▲台南市為照顧監護兒童及少年，培養其獨當一面的社會適應能力，針對14位年齡15歲至18歲的監護兒少，設計體驗教育探討未來生涯規劃，開啟孩子未來夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市為照顧監護兒童及少年，培養其獨當一面的社會適應能力，針對14位年齡15歲至18歲的監護兒少，設計體驗教育探討未來生涯規劃，開啟孩子未來夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市為照顧監護兒童及少年，培養其獨當一面的社會適應能力，2023年由社會局運用公益彩券盈餘試辦監護兒少培力方案，特別邀請具有專業證照及體驗教育經驗的講師，進行為期8次的主題性探索體驗學習團體，針對14位年齡15歲至18歲的監護兒少，設計體驗教育探討未來生涯規劃，開啟孩子未來夢想。

黃偉哲市長表示，監護兒少在成長過程中若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，會由專業社工人員陪伴度過危機，並視需求安排到兒少機構、寄養家庭等替代性照顧處所接受照顧。孩子們生活所需及就學、就醫等安排，均由社會局社工人員全力協助，給予孩子們所需的資源及妥適的照顧。為協助即將滿18歲的孩子面對成年生活及進入職場的準備，社會局安排體驗式學習教育，由專業老師與孩子討論未來規劃，並陪同探索就業職場，期能協助兒少們對未來有更多元的想像，彩繪未來。

▲台南市為照顧監護兒童及少年，培養其獨當一面的社會適應能力，針對14位年齡15歲至18歲的監護兒少，設計體驗教育探討未來生涯規劃，開啟孩子未來夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局局長盧禹璁指出，目前由台南市政府監護的兒少共計100名，其中15歲至18歲的少年有38名，社會局針對有參與意願的14名少安排每月一次，為期8個月的高密度團體培力課程，由專業講師帶領兒少進行「自我探索」、「法律常識」、「生活理財」及「生活常識與體驗」等系列課程，並規劃2天1夜的戶外挑戰營，用意在協助監護少年進行生涯探索、及早建立正確的法律知識及基本資產概念，陪伴孩子們培養自立生活的能力，更有勇氣想像未來、築夢踏實。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
LINE新功能上線　「收回訊息」更強了
17歲槍手搭小黃　領槍現場曝光
快訊／國1五楊高架瑪莎拉蒂成火球！　768萬燒光了
星國再喊「守護中華民國！」　侯友宜：國家需要我，一定挺身而出
梁云菲男友：我知道那個人是誰！　如果被綠絕對離開
大甲媽今晚起駕！顏清標滿頭白髮暴瘦現身　親吐身體狀況
中信兄弟來硬的！依中職規章　吳哲源只能被迫接受？
超商取貨豪送「11元購物金」　限時4天衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

50公尺外就是部落　屏東獅子鄉民批光電案不負責任...縣府回應了

台南社會局辦培力團體　啟動監護少年未來夢想

台南後壁連棟透天厝延燒5戶　南消一大隊加強住宅防火宣導

台南市落實照顧長者承諾　黃偉哲宣布7月起開辦老人健保費補助

台東戒治所堅持有機栽種　收容人製作薑膏寓教於農

4／23「狠潮!　世界閱讀日潮州餐桌美學幸福悅讀

屏東弱勢夫妻1腦出血1植物人　東港暖警助尋慈善團體伸援手

毒男躲汽車旅館販毒營利　南警緝獲起出大量毒品

老翁深夜駕車路中拋錨　東警協助購油解危

毒男遇警攔查急著喊離開　一查122包毒咖啡現形

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

50公尺外就是部落　屏東獅子鄉民批光電案不負責任...縣府回應了

台南社會局辦培力團體　啟動監護少年未來夢想

台南後壁連棟透天厝延燒5戶　南消一大隊加強住宅防火宣導

台南市落實照顧長者承諾　黃偉哲宣布7月起開辦老人健保費補助

台東戒治所堅持有機栽種　收容人製作薑膏寓教於農

4／23「狠潮!　世界閱讀日潮州餐桌美學幸福悅讀

屏東弱勢夫妻1腦出血1植物人　東港暖警助尋慈善團體伸援手

毒男躲汽車旅館販毒營利　南警緝獲起出大量毒品

老翁深夜駕車路中拋錨　東警協助購油解危

毒男遇警攔查急著喊離開　一查122包毒咖啡現形

一天內連2起！台鐵號誌異常　列車樹林發車「塞車」多班次誤點

24歲餐飲店員工上班壓力大　穿女裝「露鳥」嚇熟女...半小時栽了

宋逸民「偷拍老婆真實居家照」！還PO上網：一定會被罵…陳維齡反應曝

「茶茶事件」尚未宣判！動保團體發起AI智能連署　盼五月排審修法

移工動脈瘤破裂昏迷被丟包急診室　欠百萬醫療費後續安置成人球

嘴巴痛4年無解！花蓮女患口灼症超絕望　醫：找出病因是關鍵

啦啦隊女神慈妹手臂內側驚見「黑黑一片」！　本尊親揭真相

超愛格局、貸款也OK　卡在後有墓地！網見「前方一景」反搖頭

侯友宜揭下午不公開預談內容　「地緣戰略、經貿發展」都有機會討論

新郎不是我！黃文星爆氣綁架李國超　高欣欣嚇到掉淚

中山大學獼猴插吸管喝手搖杯　熟練動作笑噴網：已會點外送

地方熱門新聞

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

議員曝瓦斯公司檢查收費價　欣桃：安檢免費

南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

2022大選　台東2名當選人遭判當選無效

花蓮垃圾去處　台泥氣化爐7月試運轉

斗六停車場用地變更！銀光樂活園區啟動

毒男躲汽車旅館販毒營利南警緝獲

台南大雨特報黃偉哲提醒留意天氣變化

毒男遇警攔查122包毒咖啡現形

黃偉哲宣布7月起開辦老人健保費補助

台中豪雨「馬路變紅河」景象曝！　民眾涉險硬闖

新北雪白油桐花季　浪漫賞桐景點公開

更多熱門

相關新聞

台南後壁連棟透天厝延燒5戶加強住宅防火宣導

台南後壁連棟透天厝延燒5戶加強住宅防火宣導

台南市後壁區一處連棟透天厝，20日上午7時許發生火災，火勢延燒其中5戶3樓鐵皮增建的神明廳及雜物間，消防人員協助疏散6位民眾，所幸無人傷亡，為了加強民眾防火、防災意識，消防局第一大隊後壁分隊結合義消實施災後訪視。

黃偉哲宣布7月起開辦老人健保費補助

黃偉哲宣布7月起開辦老人健保費補助

南警掃蕩台南竹聯幫信堂幫派組織

南警掃蕩台南竹聯幫信堂幫派組織

台南人見上空一塊白　神力結界萬人驚

台南人見上空一塊白　神力結界萬人驚

台南大雨特報黃偉哲提醒留意天氣變化

台南大雨特報黃偉哲提醒留意天氣變化

關鍵字：

台南社會局培力監護夢想

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面