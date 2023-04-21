飢渴男「沒交過大奶」超想要！掀豐滿女上衣猛親　急捧60萬求饒

▲劉男突對上圍豐滿的女性友人掀衣強吻，只因為「沒交過大胸部的女友」而起色心。（示意圖／pexels）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名劉姓男子到女性友人小琪（化名）的租屋處吃宵夜聊天，他盯著小琪豐滿的胸圍竟起色心，表示「沒交過大胸部的女友」，強掀小琪上衣撫摸親吻，小琪事後氣憤報警，劉男嚇得向她不斷道歉，並賠償60萬元與小琪調解，法院依強制猥褻罪判有期徒刑8月，緩刑2年。

判決指出，劉姓男子與小琪只是朋友關係，他2022年3月23日深夜，與另名友人一起到小琪租屋處吃宵夜聊天，友人先行離開後，劉男趁孤男寡女之際，突然對小琪說「沒交往過胸部較大的女朋友」，要求讓他看一下胸部，小琪傻眼拒絕，劉男竟不死心，直接強行掀開她上衣又摸又親，這時小琪室友剛好回來，劉男才趕緊停手。

小琪事後除了向室友哭訴，也向男友表示遭到劉男狼爪，並因為情緒大受影響，決定向警方報案，劉到案後坦承犯行，遭到檢察官依妨害性自主起訴，劉在審理期間向小琪道歉，並以60萬元與小琪達成調解。

法官審後認為，劉男與小琪只是朋友，卻不顧對方制止與抵抗，強行在對方住處逞慾犯案，不宜減輕其刑，考量劉事後皆坦承面對，表現悔意，也實際賠償完畢，依強制猥褻罪處8月徒刑，緩刑2年，期間付保護管束，還可上訴。