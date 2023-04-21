4／23「狠潮!　世界閱讀日潮州餐桌美學幸福悅讀

▲4月23日在潮州鎮中山公園舉辦「世界閱讀日」 。（圖／潮州鎮公所提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮公所及鎮立圖書館鼓勵民眾培養閱讀習慣，並成為日常生活，於4月23日在潮州鎮中山公園舉辦「世界閱讀日」，歡迎民眾參與。

這項名為「狠潮!餐桌美學的幸福悅讀」活動，從早上9:30~下午17:00，規劃了系列說、唱、讀、飲的多元活動; 《旺來神》繪本作者一口，將帶小朋友從繪本中了解慾望是吸引詐騙的根源，避免盲從，認清真相的重要。

另配合小劇場方式來演出，讓故事內容更迅速被小朋友所理解。而養生達人的民俗香草包手作，更有在地隱藏版2020 TISCA全國烘豆冠軍咖啡烘豆師陳俞良在場沖咖啡、手作DIY、茶人茶席、潮農&文青小市集、志工團體朗誦詩詞與舞蹈表演、樂手及樂團表演等，帶領讀者品味咖啡茶飲和閱讀的美好。

潮州鎮長周品全對於閱讀推廣扎根相當重視,，每年編列預算來推動閱讀並且把閱讀融入生活，在生活中體現閱讀樂趣，培養孩子的學習動力，開拓視野及厚實知識力，他期許民眾熱情參與。

鎮立圖書館黃貴珠館長希冀透過該活動，讓閱讀的種子萌芽茁壯，融入生活的日常，讓閱讀不僅僅只是閱讀，而是透過不同活動及媒介，滿足各年齡層不同的閱讀需求。來中山公園感受一下，書香與花香、茶香、咖啡香的幸福相遇。