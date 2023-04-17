　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

▲▼教授達人指導運用飛行原理，摺出奇妙而具有特殊飛行能力的紙飛機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲教授達人指導運用飛行原理，摺出奇妙而具有特殊飛行能力的紙飛機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立圖書館16日舉辦兩梯次的「紙飛機歡樂飛行科學營」，邀請在紙飛機領域研究多年的蘇正男教授及助教蘇柏陽，帶領大家運用飛行原理，摺出奇妙而具有特殊飛行能力的紙飛機。花蓮市長魏嘉彥、議員魏嘉賢都前往現場，陪著孩子，一同享受歡樂的飛行時光。

▲▼教授達人指導運用飛行原理，摺出奇妙而具有特殊飛行能力的紙飛機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲在教授指導下自製紙飛機，大人與小孩都玩得不亦樂乎。

孩子們跟著老師的步驟，摺出可迴旋，或滯空廿秒的紙飛機，小朋友學得很起勁。蘇正男說，把機翼末端的兩舵翼向上摺，紙飛機就會向上飛，如果向下摺有俯衝的效果。大小朋友的紙飛機在空中齊飛，各個都充滿成就感。

魏嘉彥市長表示，配合四月份兒童節到來，市立圖書館特別辦理「紙飛機歡樂飛行科學營」活動，引領學童做中學共享科學知識，學習並運用科學原理，讓紙飛機飛得遠飛得久，也希望藉此養成學童親自動手做，完成工作的習慣，以培養其觀察力、思考能力。

▲▼教授達人指導運用飛行原理，摺出奇妙而具有特殊飛行能力的紙飛機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

在課程中，蘇老師也讓參加的學員認識到紙飛機的各種不同形式，例如有滾動式紙飛機、手溜飛機等趣味的玩法。讓氣流的作用和原理，透過好玩的紙飛機變有趣，在不斷嚐試調整自己的飛機飛行時去體驗思考問題及解決問題的能力，每一次試飛都是一次實驗。

「紙飛機有很多學問在裡面，結合了空氣動力學、結構學等。」蘇正男老師說，因為自己有興趣，40多年都在鑽研摺紙飛，而他的兒子蘇柏陽也接棒摺紙飛機，曾在2012年到奧地利參加「Red Bull世界紙飛機大賽」，拿到世界冠軍。

▲▼教授達人指導運用飛行原理，摺出奇妙而具有特殊飛行能力的紙飛機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

蘇伯陽說，希望藉由推廣紙飛機飛行教育，讓更多孩子從日常生活當中接觸到科學，並享受飛行科學所帶來的美好經驗。

參加的親子和孩子們，都專注學習紙飛機的摺法及飛行調整方法、投擲姿勢等，到戶外試飛及趣味競飛。下午場是國小5年級至國中8年級組更進行分組趣味競飛，在戶外的氣流下，能盤旋最久落地的迴旋機，選出2名得獎者，可獲得蘇正男老師研發的「驚嘆號迴旋機」大獎。

就讀明廉國小一年級的曾芯柔說，自己動手摺飛機好好玩，老師的飛機可以飛很遠，還會飛回老師的手裡，真的好厲害！來參加的姊弟檔，分別是就讀波斯頓國際實驗教育機構四年級的姐姐周佳欣及弟弟周子傑，兩人都說，希望市公所可以常開這麼有趣的課程。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
名字「4字中一字」！　王品龍蝦免費吃
刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」　醫說話了
今起脫口罩…直擊「捷運車廂內部」！民眾吐：不戴感覺怪怪
快訊／酒駕奪命！　路人遭撞飛慘死
Rosé爆戀上「大16歲男神」！　YG回應了
大谷翔平脫帽向他致意！　今晚將對決
李多慧明天回韓國！　下次來台時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

男子深夜駕權利車危駕　南警攔檢查獲槍毒

三峽碧螺春春季評鑑出爐　天芳茶行奪特等獎

浪貓尿不出來病危　新北動保處治癒後逆轉貓生

新北市美術館首周入園12萬人　許富凱跨界演唱吸引萬人朝聖

2023追火車基北北桃組隊共接力　全新仨人組賽制更添鐵道馬亮點

台中車禍驚見1女「渾身刀傷」癱坐車內！　駕駛坦承持西瓜刀下手

盧秀燕大本營啟戰端？沈智慧明登記　黃健豪心冷不排除棄選

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

孫女偷回國用破台語調戲嬤　她沒被認出還遭罵：肖欸喔

鍾麗緹「直播突爆哭」爆婚變小12歲尪！ 張倫碩親上線：老婆妳別哭

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

男子深夜駕權利車危駕　南警攔檢查獲槍毒

三峽碧螺春春季評鑑出爐　天芳茶行奪特等獎

浪貓尿不出來病危　新北動保處治癒後逆轉貓生

新北市美術館首周入園12萬人　許富凱跨界演唱吸引萬人朝聖

2023追火車基北北桃組隊共接力　全新仨人組賽制更添鐵道馬亮點

台中車禍驚見1女「渾身刀傷」癱坐車內！　駕駛坦承持西瓜刀下手

盧秀燕大本營啟戰端？沈智慧明登記　黃健豪心冷不排除棄選

蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

高雄內門森林大火連6天結束！狂燒284公頃　最新空拍畫面曝

製造業無薪假微增357人　勞動部：仍難判斷狀態是否穩定

老八熱火扳倒公鹿！巴特勒轟35分追上喬丹　字母哥重摔傷情曝

快訊／美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號昨穿越台灣海峽　畫面曝光

蘇丹內亂逾83死1126傷！叛軍被圍困機場　政府空軍警告居民勿外出

快訊／民進黨立委初選民調今開跑　北市松信、新北淡水2區搶頭香

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！　側面照掉出超兇畫面震撼3萬人

鄭秀文奪影后「竟是穿平價禮服」！被封紅毯最美　網傻：以為是千萬名牌

國巨奪111年上市董事薪酬王　台積電、中信金緊追在後

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

酒駕闖紅燈又逆向行駛

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

激動姊鬧屈臣氏　疑偷竊被逮報復

墾丁淨海　 2小時清出70公斤垃圾

更多熱門

相關新聞

德籍達人分享創生新思維　花蓮百餘業者取經

德籍達人分享創生新思維　花蓮百餘業者取經

由花蓮縣政府與門諾醫院共同主辦，重磅邀請德國企業家最愛的心靈導師古倫神父，和旅客回住率達八成的德國最佳經營者博多．楊森免費座談，14日在花蓮縣政府大禮堂盛大登場，花蓮縣長徐榛蔚親臨講座，吸引超過百位花蓮旅館業者到場聆聽，攜手在地觀光業者，創造花蓮在地成功新價值！

安坑輕軌閱讀小旅行　借5本書免費參加

安坑輕軌閱讀小旅行　借5本書免費參加

即／淡大前副校長墜樓　妻崩潰認屍領回遺體

即／淡大前副校長墜樓　妻崩潰認屍領回遺體

孫大川任台東縣立圖書館總館名譽館長

孫大川任台東縣立圖書館總館名譽館長

時隔2月終於回國　柴開心到起飛

時隔2月終於回國　柴開心到起飛

關鍵字：

紙飛機科學圖書館夢想起飛教授達人結構玩法

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

直擊張立昂復出上工！

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

香蕉剝開驚見「米粉」　他拍出真相秒後悔

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

全台連下2天！最強春雨要來了　防雷擊強風

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

更多

最夯影音

更多
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面