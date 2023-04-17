紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

▲教授達人指導運用飛行原理，摺出奇妙而具有特殊飛行能力的紙飛機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立圖書館16日舉辦兩梯次的「紙飛機歡樂飛行科學營」，邀請在紙飛機領域研究多年的蘇正男教授及助教蘇柏陽，帶領大家運用飛行原理，摺出奇妙而具有特殊飛行能力的紙飛機。花蓮市長魏嘉彥、議員魏嘉賢都前往現場，陪著孩子，一同享受歡樂的飛行時光。

▲在教授指導下自製紙飛機，大人與小孩都玩得不亦樂乎。

孩子們跟著老師的步驟，摺出可迴旋，或滯空廿秒的紙飛機，小朋友學得很起勁。蘇正男說，把機翼末端的兩舵翼向上摺，紙飛機就會向上飛，如果向下摺有俯衝的效果。大小朋友的紙飛機在空中齊飛，各個都充滿成就感。

魏嘉彥市長表示，配合四月份兒童節到來，市立圖書館特別辦理「紙飛機歡樂飛行科學營」活動，引領學童做中學共享科學知識，學習並運用科學原理，讓紙飛機飛得遠飛得久，也希望藉此養成學童親自動手做，完成工作的習慣，以培養其觀察力、思考能力。

在課程中，蘇老師也讓參加的學員認識到紙飛機的各種不同形式，例如有滾動式紙飛機、手溜飛機等趣味的玩法。讓氣流的作用和原理，透過好玩的紙飛機變有趣，在不斷嚐試調整自己的飛機飛行時去體驗思考問題及解決問題的能力，每一次試飛都是一次實驗。

「紙飛機有很多學問在裡面，結合了空氣動力學、結構學等。」蘇正男老師說，因為自己有興趣，40多年都在鑽研摺紙飛，而他的兒子蘇柏陽也接棒摺紙飛機，曾在2012年到奧地利參加「Red Bull世界紙飛機大賽」，拿到世界冠軍。

蘇伯陽說，希望藉由推廣紙飛機飛行教育，讓更多孩子從日常生活當中接觸到科學，並享受飛行科學所帶來的美好經驗。

參加的親子和孩子們，都專注學習紙飛機的摺法及飛行調整方法、投擲姿勢等，到戶外試飛及趣味競飛。下午場是國小5年級至國中8年級組更進行分組趣味競飛，在戶外的氣流下，能盤旋最久落地的迴旋機，選出2名得獎者，可獲得蘇正男老師研發的「驚嘆號迴旋機」大獎。

就讀明廉國小一年級的曾芯柔說，自己動手摺飛機好好玩，老師的飛機可以飛很遠，還會飛回老師的手裡，真的好厲害！來參加的姊弟檔，分別是就讀波斯頓國際實驗教育機構四年級的姐姐周佳欣及弟弟周子傑，兩人都說，希望市公所可以常開這麼有趣的課程。