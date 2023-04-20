台東112年「土水繪本親子說故事」活動　即日起開始報名

▲台東縣環境保護局將於30日，舉辦「土水繪本親子說故事」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局將於30日上午10點，在台東縣政府文化處圖書館2樓幼兒閱讀區舉辦「土水繪本親子說故事」活動，除了精采有趣的故事，現場還安排親子互動遊戲，並贈送精美小禮物及土水故事繪本，活動採線上報名(https://reurl.cc/vkozYL)或撥打報名專線089-233602，限額25組親子參與，即日起至4月26日下午5點止受理報名，或滿額即截止，全程免費。

環保局說明，自102年起透過繪本說故事的方式宣導土壤及地下水污染防治觀念，統計至111年共舉辦71場，參與活動人數高達7,200人次，廣受民眾熱烈迴響，因此，為持續將正確的土壤及地下水資源保護意識建立在孩童心中，將於30日舉辦「土水繪本親子說故事」活動，並特聘請國立台東大學幼兒教育學系王顗婷(多多)老師，以「泥寶搬新家」、「小水滴哭什麼」及「小動物，大偵探」等故事繪本，將環保議題以生動詼諧的導讀方式融入情境，搭配淺顯易懂的知識有獎徵答來加強孩童印象；同時，結合親子互動遊戲競賽、角色扮演，一連串的活動讓親子同心學習，讓彼此對周遭環境有更多的思考，產生更多興趣。

環保局呼籲，土壤及地下水資源保育與每一個人息息相關，需要大家共同珍惜與愛護，期許由童趣繪本中帶入環保意識，由個人、家庭再到整個大環境，希望讓更多人朝著永續的方向前進，同心齊力為一代又一代美好的未來努力。