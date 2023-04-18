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新北市府飄書香！閱讀小棧溫馨啟用　洽公民眾借還書好方便

▲新北市府飄書香 閱讀小棧溫馨啟用。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市立圖書館特別於新北市政府1樓大廳增設借還書服務新據點。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接4月23日世界閱讀日，新北市立圖書館特別於新北市政府1樓大廳增設借還書服務新據點，提供更便利的閱讀服務。「閱讀小棧」於今（18日）啟用，新北市立圖書館王錦華館長表示，「閱讀小棧」約有1600本新書提供民眾借閱，日後民眾到市政府洽公，便可以享受閱讀樂趣。

新北市府飄書香！為了提供市民更便利的閱讀服務，新北市立圖書館特別於世界閱讀日前夕，在新北市政府一樓大廳增設「閱讀小棧」服務據點，提供1600餘冊的圖書，包含心靈勵志、自然科普、休閒生活、親子教育、商業財經、人文社會、文學小說、兒童文學、外文書籍等類別。

另外，還有主題書展區與新書展示區，方便民眾輕鬆選書，服務時間為每周一至周五上午9時至下午18時止，往後，民眾洽公之餘，都就能順手借書或還書。除了借還書與借閱證申辦服務，「閱讀小棧」同時也提供圖書通借通還、與全市預約圖書取件服務，讓民眾享有更多元借還書的管道。

新北市立圖書館22日於新北市政府1樓大廳推出「好書交換」活動，邀請市民廣場還有「FUN心玩閱讀」活動，除了有趣味的閱讀書籤DIY，將教大家自製專屬的風格摺紙書籤，還有閱讀集點活動，完成閱讀闖關任務，集滿5點即可兌換精美好禮！「閱讀小棧」服務資訊及「好書交換」活動換書方式，請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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