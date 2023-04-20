蔡英文談數發部2政績　網路登記掌握6000元入帳、手機報稅

▲總統蔡英文接見111資訊月「傑出資訊人才獎」得獎者暨主辦單位代表。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午接見111資訊月「傑出資訊人才獎」得獎者暨主辦單位代表時指出，去年8月成立數位發展部，作為國家數位轉型的引擎，在成立之後提供許多更便利的數位服務；她也舉例，近期普發現金6000元，民眾只要利用網路登記，之後就能看到6000元入帳，還有「手機報稅」系統，不用安裝任何軟體，民眾在幾分鐘之內，就能完成報稅，簡化以往需要好幾個小時的流程。

蔡英文致詞時表示，一年一度的「資訊月」，是台灣科技界的盛事，透過選拔「傑出資訊人才」，讓各界看到台灣優秀的科技實力，及豐沛的研發量能，今天在座的得獎人，所投入的領域都很有前瞻性，包括半導體、人工智慧、精準醫療及大數據應用等，這些領域都跟政府積極推動的六大核心戰略產業，息息相關。

蔡英文提到，今天在現場的盧俊宏資深副總，他所代表的力旺電子，成功開發了「高階資安防護矽智財」。從硬體的元件，就可以提供加密保護。這項專業已經取得國際500多項智慧財產權，也讓力旺電子名列全球前十大矽智財公司，實在很不簡單。

蔡英文說，這次也有幾位得獎人來自學術界及教育界，她要感謝大家不僅持續在專業領域精益求精；也把最新的知識和技術，融入教學內容，為台灣培養出一代又一代的專業人才。

蔡英文指出，科技是台灣立足國際的重要領域，過去幾年來，政府持續整合各界的資源、多管齊下，努力朝「智慧國家、數位島嶼」的目標前進。去年8月，我們成立數位發展部，作為國家數位轉型的引擎，大家很熟悉的唐鳳部長今天也在現場，數發部成立之後，政府提供許多更便利的數位服務，讓人民有感。

蔡英文舉例，近期普發現金6000元，民眾只要利用網路登記，之後就能看到6000元入帳，還有「手機報稅」系統，不用安裝任何軟體，民眾在幾分鐘之內，就能完成報稅，簡化以往需要好幾個小時的流程。她表示，有人說「科技始終來自於人性」，但她要跟大家說，「台灣的科技，始終來自於人才」，大家都是具有國際實力的專業人才，也是台灣最珍貴的資產。

▼總統蔡英文接見111資訊月「傑出資訊人才獎」得獎者暨主辦單位代表。（圖／總統府提供）

