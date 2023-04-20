上月才帶隊嗆蔡英文！美逮捕2陸特工　在紐約運作中國秘密警察局

▲美國眾議院議長麥卡錫、總統蔡英文。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦調查局日前逮捕2名涉嫌為中國政府服務的特工，他們還在紐約運作「中國秘密警察局」、日前總統蔡英文出訪時也有到場抗議。美國司法部還一口氣針對34名中國境內公安發出逮捕令，涉嫌打壓美國境內異議人士。對此，民進黨立委范雲19日批評，實在找不出形容詞來形容中共對人權、對其他國家國格的侵害，台灣會不會有一天也出現中共警察局？

范雲指出，中共在53個國家建立「警察局」，跟蹤、監視、騷擾、威脅及脅迫「勸返」中國異議份子返國，去年人權組織「保護衛士」早已公布完整調查結果。在分析這個報告之前，自己忍不住好奇的想，國民黨的總統候選人，會怎麼想中共這種極度噁心的作法？同意？不講話？還是跳針說和平共處？

對於美國出手逮捕美國境內的「中共公安」，范雲指出，看到這則新聞後，實在找不出形容詞來形容中共對人權、對其他國家國格的侵害。說自己是世界大國的中共，怎麼有辦法如此「卸世卸眾」(sià-sì-sià-tsìng)，如此理直氣壯的粗魯、殘暴、齷齪，「跑到別人的家裡，去騷擾好不容易掙脫你的狼爪的受害人？習近平啊，你的禮義廉恥跟著文化大革命一起燒掉了？」

范雲表示，中共跑到其他國境內騷擾、威脅甚至綁架逃出中國的異議人士，其實早在國際人權組織中流傳已久。只是直到去年，國際人權組織才完成調查報告。從所公布的報告來看，中共在海外共設置了100多所警察局，在義大利就有11個據點，包括：米蘭、威尼斯、佛羅倫斯。報告也證實，有中國海外異議人士被這些「海外公安」強行遣返回中國。

范雲指出，中共無恥與蠻橫的狀態，已經超乎現代文明社會的理解。只能從習近平黨內地位有多不穩，或是黨內不同部門爭相表功來猜測。對台灣而言，去年國際人權組織的報告沒有得到太多社會的注意，「我們真正可以從其他國家學習的，是辨識正在發生的人權侵害，及已經發生、持續滲透的中共認知戰。」