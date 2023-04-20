瓜國總統訪台遭陸轟「助紂為虐」　外交部：對無理行徑表嚴正抗議

▲總統蔡英文與瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）。（圖／路透）

記者詹宜庭／台北報導

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將於本周末訪台，中國大陸外交部發言人汪文斌19日稱「奉勸賈麥岱政府不要助紂為虐」。我國外交部昨日晚間發表聲明回應，我國與友邦的往來，是主權國家的基本權利，不是中國威權政府壓力脅迫可以改變的事實，我國政府對這種不符合文明社會的無禮行徑表達嚴正抗議與譴責。

針對賈麥岱即將訪台一事，汪文斌19日在記者會中提到，中國同182個國家建立外交關係的事實證明，堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，也是大勢所趨，台灣民進黨當局拓展國際空間的圖謀，已經道盡途窮，不過是自欺欺人的把戲。另外，他們也奉勸賈馬特政府，不要助紂為虐，為謀一己之私，違背國際大勢和瓜地馬拉人民的心聲。

對此，外交部回應，瓜地馬拉是我國忠實友邦，兩國合作無間且互動頻密。總統蔡英文在上月底率團訪問瓜國，受到其總統賈麥岱本人及瓜國政府的熱忱接待，賈麥岱也應我國政府邀請即將來台訪問，充分展現台瓜兩國緊密友好關係。

外交部強調，我國與友邦的往來，是主權國家的基本權利，也是民主國家間團結一心的具體實踐，不容其他國家置喙，更不是中國大陸權威政府壓力脅迫可以改變的事實。對於中國大陸外交部以極度不尊重他國的言詞侮蔑我邦交國及其元首，我國政府對這種不符合文明社會的無禮行徑表達嚴正抗議與譴責。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是客觀的事實也是現狀。台灣在國際社會並不孤單，未來也將持續與自由民主夥伴共同堅定捍衛人類基本價值與信念，並基於主權推動外交工作，爭取台灣應有的國際地位。