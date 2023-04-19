　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文出席美國商會謝年飯　承諾面對中國挑戰不挑釁、謹慎處理兩岸

▲▼總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日晚間出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯時表示，台灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖，儘管面對來自中國的挑戰，將持續秉持一貫謹慎的態度處理兩岸事務，不會挑釁，而將與民主夥伴共同合作，以確保印太地區，特別是海峽兩岸的和平與穩定。

蔡英文致詞時表示，要感謝施立成會長在過去一年，為促進台灣美國商會與台灣政府和商界關係所做的努力，在施會長的帶領下，參加謝年飯的政府官員和商界人士人數屢創新高。

蔡英文說，在施會長的領導下，台灣美國商會在經貿政策方面給予台灣政府寶貴的支持與建議，而施會長也致力推動政府與商界的正向交流，並與我國政府共同努力，改善台灣的商業環境，「我相信，本於對台灣的熱愛，施會長將繼續為台美夥伴關係做出寶貴的貢獻」。

接著，蔡英文也歡迎美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）一同出席，她說，感謝主席在她出訪過境美國期間的協助跟陪伴。

蔡英文表示，她也要感謝美國商會前執行長魏立安過去兩年的付出，在COVID-19疫情的艱困時期，克服許多挑戰，不僅台灣美國商會的會員人數出乎意料地增加，商會也有很好的財務表現，「我知道，張韶韵代理執行長任重道遠，但我相信她將持續在既有的成果上，使我們的關係更上一層樓」。

隨後，蔡英文指出，隨著全球經濟逐漸邁向後疫情時代，面臨俄烏戰爭、氣候變遷、通貨膨脹，和來自對岸的恫嚇等挑戰，然而秉持決心和努力，台灣堅持不懈，在座大家也都見證了這一點，「我很高興告訴各位，台灣在2023經濟自由度指數排名全球第4，是迄今為止的最佳表現。

▼總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）

蔡英文說，外商對台灣仍保有堅定的信心，很高興再度看到台灣美國商會發布的「2023年商業景氣調查報告」顯示，超過7成的受訪企業樂觀看待台灣未來一年的經濟表現，88%的受訪企業表示將維持或甚至擴大在台投資。

蔡英文重申，政府會致力以具體行動改善經商環境。其中之一就是確保能源供應的穩定和多樣性，儘管疫情帶來極大的技術性挑戰，我政府現在正努力實現2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量達5.6GW的目標。

在離岸風電方面，蔡英文說，擴增運維碼頭，讓風場施工船的作業量能更為充足。在光電部份，我們將增加5.5GW的饋線容量。我們也建立中央與地方政府之間的平台，以加速行政程序。

蔡英文接著說，碳金融是達成能源供應穩定和多樣性目標的另一項關鍵，台灣證券交易所和國發基金與環保署合作，研議成立碳交易平台，此平台的建立將有助與國際合作，達成減碳的目標，很高興從商會的調查報告中得知，為配合台灣實現2050年淨零碳排的目標，56%的會員公司已正式承諾落實淨零碳排或是類似目標。

蔡英文指出，政府也致力研擬改進和監督法規及政策的機制，提供友善的環境以利外資來台，國發會也同意擔任私募股權基金的主管機關，相信未來在國發會與金管會的合作下，將引導更多資金投入對臺灣經濟發展具戰略重要性的關鍵產業，尤其是透過國外私募股權基金，為符合法制需求，我國經濟部與各相關部會將與立法委員合作，修訂現行法律，讓外國直接投資更具彈性。

蔡英文說，過去6年來，台美雙向貿易金額成長了近85%。去年台美雙邊貿易總額達1,200億美元，創下歷史新高，台灣也成為美國第8大貿易夥伴；同樣在去年，台灣吸引了超過130億美元的外資進駐，亦創下近10年新高，台商去年對美投資金額更達10億美元，相較前一年成長了128%，台美雙邊貿易及投資的大幅成長，凸顯了台美互為彼此的優先貿易及投資夥伴。

蔡英文表示，去年「台美21世紀貿易倡議」正式啟動，此倡議涵蓋領域廣泛，有助台美雙方發展更全面、實質和先進的貿易夥伴關係，去年11月在紐約首輪談判後，第二輪談判會議於今年1月在台北舉行。在關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等議題取得良好進展，雙方也同意將透過視訊會議維持暢通的溝通管道，以儘速完成談判，下一步，我們將尋求與美國簽署全面自由貿易協定的可能性。

蔡英文說，在這方面她要再次感謝台灣美國商會對台美雙邊自由貿易協定的堅定支持。最後，她向大家保證，台灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖，儘管面對來自中國的挑戰，將持續秉持一貫謹慎的態度處理兩岸事務，不會挑釁，而將與民主夥伴共同合作，以確保印太地區，特別是海峽兩岸的和平與穩定，過去數十年來共同歷經諸多挑戰，未來也將面臨更多挑戰，但很高興台灣美國商會是堅定的夥伴。

▼總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
情侶超商工作　男友竟在補貨區「性侵女同事」
普發6000元「小明」也能領？財政部說話了
Netflix今宣布　將「終止1服務」走入歷史
保險套「越薄越好」？　醫揭舒服「2關鍵」：不是厚薄
快訊／新竹無預警停電　影響2035戶
睡不著？醫激推「1動作秒睡」　失眠夜一試超驚喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文出席美國商會謝年飯　承諾面對中國挑戰不挑釁、謹慎處理兩岸

蔡英文接見AIT主席　感謝昔促成捐400萬劑疫苗、邀台參加民主峰會

蔣市府酸柯大巨蛋蓋不完　民眾黨嗆：社宅蓋多少都說不清

民眾黨再攻下一縣市！金門縣長陳福海掛民眾黨籍

一張圖看國民黨立委第二階段24提名選區！　36位完成領表登記

費芯大戰電話民調落幕　李正皓搶先爆「這人」落敗

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

國民黨2024桃園第1、2選區立委提名登記　涂權吉挑戰艱困選區

公投電子連署系統拖6年還沒好　中選會：資安會確認後6個月內上線

蔣萬安取消晨會被人笑話？　北市反嗆：柯文哲8年也蓋不了大巨蛋

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

蔡英文出席美國商會謝年飯　承諾面對中國挑戰不挑釁、謹慎處理兩岸

蔡英文接見AIT主席　感謝昔促成捐400萬劑疫苗、邀台參加民主峰會

蔣市府酸柯大巨蛋蓋不完　民眾黨嗆：社宅蓋多少都說不清

民眾黨再攻下一縣市！金門縣長陳福海掛民眾黨籍

一張圖看國民黨立委第二階段24提名選區！　36位完成領表登記

費芯大戰電話民調落幕　李正皓搶先爆「這人」落敗

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

國民黨2024桃園第1、2選區立委提名登記　涂權吉挑戰艱困選區

公投電子連署系統拖6年還沒好　中選會：資安會確認後6個月內上線

蔣萬安取消晨會被人笑話？　北市反嗆：柯文哲8年也蓋不了大巨蛋

賓士「邁巴赫EQS豪華休旅」發表！瞄準層峰買家　台灣有望導入

加入基隆免費電動機車「光陽會虧很大」？董事長解答：大家都划算

《海綿寶寶》聯名中信特攻　專屬主題球衣首度曝光

蔡英文出席美國商會謝年飯　承諾面對中國挑戰不挑釁、謹慎處理兩岸

路透專欄：台積電復甦取決於「美中晶片戰」

雷／《Peak Time》總決賽排名出爐！　「兼職男團」無懸念奪冠爆哭

迎畢業季！勞動部辦徵才5成職缺達35K　1200個工作搶人

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝　他傻：小三國語好難

蔡英文接見AIT主席　感謝昔促成捐400萬劑疫苗、邀台參加民主峰會

金曲歌王沉迷釣魚「被老婆趕出家門」！　坐門外哭了：我沒做壞事

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

即／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕

韓國瑜默認想選總統？　韓粉：誰初選不從就剁他手腳

顏清標驚傳已住院！大甲媽起駕宴被攙扶上台

財產申報出爐！柯文哲存款2131萬　任8年市長縮水136萬

費芯大戰電話民調落幕　李正皓搶先爆「這人」落敗

快訊／民進黨初選民調出爐　許淑華47.56%出線

快訊／代表民眾黨？　于美人明宣布「投入中正萬華立委選舉」

郭台銘記者會有多扯？　她四千字控訴：手寫題目單、問題遭竄改

被何志偉告誹謗　莊瑞雄：招架不住就回家找爸爸媽媽

不滿被「抄家滅族」　何志偉1100提告王世堅

郭台銘記者會「負評滿天飛」　遭轟很嫩、沒誠意「僅是藍營提名過程」

民眾黨再攻下一縣市！金門縣長陳福海掛民眾黨籍

印尼擬35萬人撤僑計畫　外交部回應

最新！侯友宜正面聲量13％　1事炸鍋

更多熱門

相關新聞

蔡英文接見AIT主席　感謝昔促成捐400萬劑疫苗、邀台參加民主峰會

蔡英文接見AIT主席　感謝昔促成捐400萬劑疫苗、邀台參加民主峰會

總統蔡英文19日下午接見「美國在台協會(AIT)主席羅森柏格（Laura Rosenberger）」時表示，羅森柏格有近20年參與印太事務的豐富經驗，相信一定能為台美關係，注入更多活力；她也期盼，未來台美能夠透過的各種對話，深化雙方的經貿合作關係，為雙方企業提供更多利基，共同創造更多成長及繁榮。

117名新調查官唱《閃耀星空》　總統期勉讓人民更幸福

117名新調查官唱《閃耀星空》　總統期勉讓人民更幸福

民調／蔡英文支持度回溫至44％　他點關鍵：正式宣告脫離執政困境

民調／蔡英文支持度回溫至44％　他點關鍵：正式宣告脫離執政困境

零售業破4.2兆創歷年新高　蔡英文接見傑出店長讚：關鍵功臣

零售業破4.2兆創歷年新高　蔡英文接見傑出店長讚：關鍵功臣

民調／7成民眾讚普發6千現金對生活有幫助　「這族群」最有感

民調／7成民眾讚普發6千現金對生活有幫助　「這族群」最有感

關鍵字：

美國商會蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

牙齒痛！她衝急診…下秒「當醫生面死掉了」

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

超大雷雨胞襲擊！長榮、星宇3架班機遭雷擊　「機上旅客平安」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

下載APP「霜淇淋免費吃」

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面