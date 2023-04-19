蔡英文出席美國商會謝年飯　承諾面對中國挑戰不挑釁、謹慎處理兩岸

▲總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日晚間出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯時表示，台灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖，儘管面對來自中國的挑戰，將持續秉持一貫謹慎的態度處理兩岸事務，不會挑釁，而將與民主夥伴共同合作，以確保印太地區，特別是海峽兩岸的和平與穩定。

蔡英文致詞時表示，要感謝施立成會長在過去一年，為促進台灣美國商會與台灣政府和商界關係所做的努力，在施會長的帶領下，參加謝年飯的政府官員和商界人士人數屢創新高。

蔡英文說，在施會長的領導下，台灣美國商會在經貿政策方面給予台灣政府寶貴的支持與建議，而施會長也致力推動政府與商界的正向交流，並與我國政府共同努力，改善台灣的商業環境，「我相信，本於對台灣的熱愛，施會長將繼續為台美夥伴關係做出寶貴的貢獻」。

接著，蔡英文也歡迎美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）一同出席，她說，感謝主席在她出訪過境美國期間的協助跟陪伴。

蔡英文表示，她也要感謝美國商會前執行長魏立安過去兩年的付出，在COVID-19疫情的艱困時期，克服許多挑戰，不僅台灣美國商會的會員人數出乎意料地增加，商會也有很好的財務表現，「我知道，張韶韵代理執行長任重道遠，但我相信她將持續在既有的成果上，使我們的關係更上一層樓」。

隨後，蔡英文指出，隨著全球經濟逐漸邁向後疫情時代，面臨俄烏戰爭、氣候變遷、通貨膨脹，和來自對岸的恫嚇等挑戰，然而秉持決心和努力，台灣堅持不懈，在座大家也都見證了這一點，「我很高興告訴各位，台灣在2023經濟自由度指數排名全球第4，是迄今為止的最佳表現。

▼總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）



蔡英文說，外商對台灣仍保有堅定的信心，很高興再度看到台灣美國商會發布的「2023年商業景氣調查報告」顯示，超過7成的受訪企業樂觀看待台灣未來一年的經濟表現，88%的受訪企業表示將維持或甚至擴大在台投資。

蔡英文重申，政府會致力以具體行動改善經商環境。其中之一就是確保能源供應的穩定和多樣性，儘管疫情帶來極大的技術性挑戰，我政府現在正努力實現2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量達5.6GW的目標。

在離岸風電方面，蔡英文說，擴增運維碼頭，讓風場施工船的作業量能更為充足。在光電部份，我們將增加5.5GW的饋線容量。我們也建立中央與地方政府之間的平台，以加速行政程序。

蔡英文接著說，碳金融是達成能源供應穩定和多樣性目標的另一項關鍵，台灣證券交易所和國發基金與環保署合作，研議成立碳交易平台，此平台的建立將有助與國際合作，達成減碳的目標，很高興從商會的調查報告中得知，為配合台灣實現2050年淨零碳排的目標，56%的會員公司已正式承諾落實淨零碳排或是類似目標。

蔡英文指出，政府也致力研擬改進和監督法規及政策的機制，提供友善的環境以利外資來台，國發會也同意擔任私募股權基金的主管機關，相信未來在國發會與金管會的合作下，將引導更多資金投入對臺灣經濟發展具戰略重要性的關鍵產業，尤其是透過國外私募股權基金，為符合法制需求，我國經濟部與各相關部會將與立法委員合作，修訂現行法律，讓外國直接投資更具彈性。

蔡英文說，過去6年來，台美雙向貿易金額成長了近85%。去年台美雙邊貿易總額達1,200億美元，創下歷史新高，台灣也成為美國第8大貿易夥伴；同樣在去年，台灣吸引了超過130億美元的外資進駐，亦創下近10年新高，台商去年對美投資金額更達10億美元，相較前一年成長了128%，台美雙邊貿易及投資的大幅成長，凸顯了台美互為彼此的優先貿易及投資夥伴。

蔡英文表示，去年「台美21世紀貿易倡議」正式啟動，此倡議涵蓋領域廣泛，有助台美雙方發展更全面、實質和先進的貿易夥伴關係，去年11月在紐約首輪談判後，第二輪談判會議於今年1月在台北舉行。在關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等議題取得良好進展，雙方也同意將透過視訊會議維持暢通的溝通管道，以儘速完成談判，下一步，我們將尋求與美國簽署全面自由貿易協定的可能性。

蔡英文說，在這方面她要再次感謝台灣美國商會對台美雙邊自由貿易協定的堅定支持。最後，她向大家保證，台灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖，儘管面對來自中國的挑戰，將持續秉持一貫謹慎的態度處理兩岸事務，不會挑釁，而將與民主夥伴共同合作，以確保印太地區，特別是海峽兩岸的和平與穩定，過去數十年來共同歷經諸多挑戰，未來也將面臨更多挑戰，但很高興台灣美國商會是堅定的夥伴。

▼總統蔡英文出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯。（圖／總統府提供）

