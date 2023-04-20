APEC領袖會議邀請蔡英文？　吳釗燮：做最好的安排

記者呂晏慈／台北報導

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，21位聯邦眾議員近日聯名致函美國國務卿布林肯，指鑑於台灣對區域的重要經濟、文化與科技貢獻，美方應邀總統蔡英文出席11月領袖會議。對此，外交部長吳釗燮20日赴立法院備詢前受訪說，我國參與APEC的方式非常活躍，「我們也會跟其他的國家來做最好的協商，和最好的安排」。

▲外交部長吳釗燮接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、衛生福利部、行政院環境保護署、行政院經貿談判辦公室等部會報告「近年參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為」。

吳釗燮會前接受媒體聯訪時，針對媒體關切美國聯邦眾議員致函要求應邀請蔡英文出席APEC領袖會議一事，吳正面回應說，有關於我國參加APEC有長年的作法，我國也依照慣例參與了很多年，參與的方式也都是非常活躍，各個會議的參加都有長久的歷史。

吳釗燮說明，「至於有關於經濟體的領袖的會議，我們也會跟其他的國家來做最好的協商，和最好的安排」。

此外，針對今年參與世界衛生大會（WHA）推案進度，吳釗燮表示，我國將會努力到最後一刻，國人同樣對於該議題有非常堅強的意志，外交部作為相關單位，會盡全力來努力，在過去這幾年，雖然我國沒有辦法參加WHA，但是國際支持台灣的聲浪越來越高，尤其是政策、社群、其他國家或國會議員，支持台灣的力道越來越強，「我們會繼續努力」。

媒體追問，美方是否會給予助力？吳釗燮說，有關於台灣參與國際組織的事情，美方一直非常努力，不只協助台灣，而且是去協調其他國家，希望台灣有機會參與這些重要、功能性的國際組織。