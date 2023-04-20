快訊／對決于美人！吳沛憶投入中正萬華選戰　「用年輕力量改變地方」

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第五選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐日前表態因家人罹患罕病因素，不再競選連任。對於該區立委席位，民進黨議員吳沛憶20日表示，自己願意在林昶佐之後，接下年輕這一棒，守護中正萬華這一席 ，繼續為大家打拚。

知名主持人于美人今對外宣布以無黨籍的身分參選中正萬華區立委，為選情投下震撼彈，而多次被點名的吳沛憶今也表態參選。

吳沛憶表示，這段時間以來很多人都說要來中正萬華選舉，對於這些傳聞自己都尊重，「畢竟我身為在地議員，這些年來我蹲點在基層，大家的想法我最了解，我也知道我們需要的是怎樣的國會立委。」

吳沛憶指出，這幾年和林昶佐合作，為中正萬華在中央跟地方爭取權益，「我用做社造的方式深耕中正萬華，雙腳早已踏遍街頭巷弄，數不清的次數。參與政治，對我來說不是個人的名利，重點是如何讓年輕的力量，帶動地方的改變。」

吳沛憶表示，自己清楚地知道，協助地方都市再生，促進在地攤商、小生意經濟發展，進而走向地方創生，都是我這幾年來跟地方上的夥伴們持續努力的事情，「我不需要再花兩個月收集資訊，我現在就已經和大家一起在解決問題。」

吳沛憶指出，從事政治還有一件事很重要，那就是核心價值。從政的人都必須要有核心價值，責任政治的基礎是信任，要供民眾對我們做長期的檢驗。

吳沛憶直言，自己在綠營聲勢低迷的時候，都拿下第一名的成績，靠的是雙腳，持續耕耘地方，也堅守著自己的核心價值，「我願意在林昶佐之後，接下年輕這一棒，守護中正萬華這一席 ，繼續為大家打拚。」