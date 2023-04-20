侯友宜訪星遭疑「自由行」　新北市府：民進黨唱衰行徑大可不必

▲侯友宜至濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜19日展開為期4天3夜的新加坡城市外交行程，遭到民進黨發言人卓冠廷質疑「這到底是新北市長的考察還是侯友宜自由行？」對此，新北市政府副發言人張劭斌回應，侯友宜及團隊努力替台灣拼國際能見度，且一心為城市進步全力以赴，民進黨卻一再抹黑、拚命唱衰，怒批「此等行徑真的大可不必！」

針對民進黨質疑新北市府出訪新加坡一事，張劭斌20日表示，新北市對於城市外交嚴謹且慎重，侯友宜及團隊此刻正努力替台灣拼國際能見度，但民進黨卻連日召開記者會「抹黑潑髒水」，等同將第一線同仁的心血放在腳下踐踏，甚至將外交視為兒戲，完全失去作為執政黨的高度。

關於本次出訪新加坡的行程，張劭斌說明，外交事宜皆尊重當地公私部門安排，今日行程包括前往濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築，盼將節能永續概念帶回新北實現；接著參訪南洋理工大學的新創基地，和青創代表進行商業創新想法交流；最後安排前往紐頓熟食中心，這是傳統新加坡的小販中心，星國政府讓流動攤販聚集在乾淨、衛生的營業環境，並提供當地社區居民社交空間，此一規劃值得新北市借鏡。

另針對昨日淡水火警，張劭斌指出，侯友宜第一時間接獲消防局長李清安通報後，立刻責成副市長劉和然以最快速度搶救，不斷透過越洋通話掌握救援情況，盼能盡最大努力搶救生命。對於這起火警的往生者，侯友宜更指示民政局、社會局、教育局等單位協助家屬度過難關，讓他們獲得妥善的照護。

至於今日土城槍擊案，張劭斌強調，侯友宜也在接獲消息後立刻致電警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團，同時為捍衛維護新北市治安的決心，下令廖訓誠今晚親自帶隊，擴大全市臨檢行動，全力掃蕩新北市所有不法集團、全面壓制，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。

張劭斌強調，儘管侯友宜目前在國外拚外交，但他無時無刻都心繫新北市政，對新北市的狀況皆即時掌握，立即指示局處妥適處理，絕無延遲。張劭斌重申，市府出訪團隊把握在當地的機會，汲取新加坡城市治理經驗，同時行銷新北市的施政成果，一心為城市進步全力以赴，民進黨卻一再抹黑、拚命唱衰，怒批「此等行徑真的大可不必。」