鋒面來襲中市多處積水...盧秀燕：掌握災情　11時前積水已全退！

▲鋒面來襲台中多處積水，台中市政府開設二級應變中心。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今(20)日進行第4屆第1次定期會，市議員劉士州、楊啓邦關切這波豪大雨恐造成多處災情。台中市長盧秀燕指出，依據中央氣象局情資顯示，中部地區昨(19)日至21日受鋒面影響，有短時較大雨勢機率，市府昨晚8時成立三級應變中心，部分地區累積雨量超過100mm，其中以大甲區199mm為最大，全國居前，市府有掌握災情並及時處理，於10時市府提升至二級應變中心，11時前積水已全退，呼籲市民朋友外出仍須注意安全。

此波雨勢造成各地淹水及災情，盧市長表示，依據中央氣象局情資顯示，中部地區昨(19)日至21日受鋒面影響，有短時較大雨勢機率，昨日至今日雨量多集中在中部，包含苗栗、台中及彰化。目前雷雨胞還是在此區域上空，雨勢有比中央氣象局預測來的早，昨晚8時市府就提早開設三級應變中心，並於今日10時市府開設二級應變中心，目前道路積淹水及20戶民眾淹水，於11時前皆已處理完畢。

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盧秀燕說明，一般各縣市排水舊的雨水下水道40mm、新的76mm，昨日至今日小時雨量外埔60.5mm、大甲49.5mm、神岡45.5mm，累積的雨量超過100mm有15區以上，市府將持續掌握災情，請市民朋友外出仍須注意安全。

水利局表示，經統計，台中市於外埔區、大甲區、大肚區、沙鹿區、龍井區、神岡區、后里區最大時雨量均超過40mm，甚至外埔區達60.5mm，此外，大甲、大安、外埔、神岡、龍井、清水、沙鹿、梧棲等15個地區，24小時累積雨量更超過100mm，其中以大甲區199mm為最大，已超過水利設施排水容許標準，造成海線地區多處積淹水發生。

水利局長范世億指出，針對水情，今日10時市府開設二級應變中心，由副市長黃國榮主持；建設局長陳大田也表示，除了市府應變，建設局也於昨晚開設緊急應變小組，針對淹水及路樹倒塌會進行積極處理；另民政局長吳世瑋說明，目前掌握有20戶出現淹水至住家的情形，各區公所也同步成立二級應變中心；研考會主委劉彥澧補充，市府針對每個小時的1999通報系統都會即時掌握，請民眾安心。