豪雨成災！中部地區道路現湧泉　山區落石樹倒塌...幸無人受傷

記者白珈陽／台中報導

梅雨鋒面為中部帶來豪大雨，台中山區、海線陸續傳出零星災情，包括和平區往大雪山森林遊樂區29公里處發生落石；大甲區仁里里圳寮路山區有樹木倒塌；市區向心南路及文心南七路口也有疑因雨勢過大，水溝蓋湧出小噴泉的情形，目前警方已在各現場協助疏導交通。

▲南屯區出現道路湧泉。（圖／民眾提供）

台中市大甲區義理派出所警員於今日上午執行巡邏勤務，巡經仁里里圳寮路山區與東勢明正里交接處時，發現倒塌樹木及大量礫石阻擋道路，立即協助移置清除，保障用路人行車安全。

▲大甲有樹木倒塌情形。（圖／民眾提供）

台中市第四警分局表示，南屯派出所警員今日上午7時，巡經向心路與文心南七路口，疑因雨勢過大，導致水溝蓋孔無法排水，湧出小噴泉，造成路面嚴重積水，員警立刻加派警力到場指揮交通，並通報市府相關單位到場協助排除。

台中市和平警分局指出，山區下起大雨，和平區通往大雪山森林遊樂區的雪山路29公里處，在中午發生落石，造成道路雙向受阻，未引起意外事故，大棟派出所警員獲報後前往現場實施雙向交管，並通知東勢林區管理處調派機具搶修中。

▲▼ 和平區往大雪山遊樂區方向道路落石。（圖／民眾提供）

和平警分局說，目前落石處已於下午2時先將石塊移至路旁，可單線雙向通行。此外，滯留大雪山遊樂區內尚有10餘名民眾及1組續住遊客，另有本要前往住宿的民眾，經遊樂區通知取消住宿。

和平警分局提醒，山區持續下雨，可能造成土石鬆動，易發生坍方、落石，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，確保行車安全。

