李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統人選懸而未定，秘書長黃健庭日前表示，總統提名作業可以分三個階段，第一階段黨內整合，第二是泛藍整合，第三才是包含民眾黨非綠陣營整合。對此，資深媒體人李艷秋20日批評，國民黨說依三階段徵召總統提名人，第一次聽到以為他們在賣電風扇，呼籲藍營趕快在5月初把總統人選搞定。

針對國民黨總統提名作業分為三階段，李艷秋痛批，國民黨最大本事就是把簡單的事情搞複雜，把很清楚的事說得吞吞吐吐。她質疑，到底誰在乎什麼三階段？誰管你整不整合民眾黨主席柯文哲？本來就沒幾張票，還要分正藍、泛藍、非綠？還要選民自動歸隊，看屬於哪個陣營，「國民黨說依三階段徵召總統提名人，第一次聽到以為他們在賣電風扇。」

李艷秋開嗆，國民黨不必言不及義，檯面上這幾個人，有意願要代表國民黨選的，民調出來後選前兩名搭檔正副總統。以目前態勢看，不是「郭侯配」就是「侯郭配」，她認為，「如果只因為不能選正的就翻臉走人，那也騙太大了，難道副總統就不是奉獻？不能當僕人了嗎？」

「國民黨少囉唆，不必賣三階段電風扇」，李艷秋砲轟，國民黨只要問新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘兩位，民調輸了願不願意當副手，願意就納入民調，不願意就踢掉，趕快在5月初把總統人選搞定。