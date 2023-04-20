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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯獻上「親筆信」衝黨員投票！　提3政見：要投就投最強的

▲▼徐巧芯側翼同樂會。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者劉昌松攝）

 記者江采蓁／綜合報導

國民黨北市第7選區（松山、信義）立委初選「芯費大戰」電話民調落幕，緊接著就是22日的黨員投票，對此，台北市議員徐巧芯20日就在臉書貼出她給黨員的「親筆信」傳達理念，並提出三大政見，喊話「要投就投最強的！」

「國民黨走入新局，需要黨員前輩的一臂之力」，徐巧芯指出，很多人認為黨員投票這個制度對她不利，但她相信「關關難過關關過」，她也提到，她認為選民朋友在初選民調做出了選擇，雖然要22日才知道結果，但各方的資訊包括我方判斷都非常樂觀，「很感動，我們在初選過程當中又前進了一小步。」

接下來22日的黨員投票，徐巧芯表示，在經過了多天走訪以後，她相信國民黨的黨員是自主的，是支持國民黨改變的，是支持年輕世代的新力量能夠傳承接棒的。她也喊話，「親愛的黨員前輩，跟您們一樣，我是因為支持中華民國，所以參加國民黨。雖然我還年輕，但黨齡也已經超過10年，能懂你們的想法。」

徐巧芯也提出她的三大政見，第一「松信雙贏、戰力加倍」，她表示，如果自己初選順利出線，要請立委費鴻泰一起支持，她也會向黨中央喊話，支持費鴻泰擔任不分區立委，以及國民黨可以有影子內閣的概念，等國民黨重返執政以後，2024她也支持費鴻泰擔任部長，繼續服務民眾，如此一來，「戰力加倍，松信雙贏」，會是最好的結局。

第二「團結所有在野力量」，徐巧芯提到，今天晚上，她會邀請孫文學校總校長張亞中一起開直播，明天也會跟前台北市議員羅智強再合體提出修法方案，晚上還會跟網紅比特王一起直播。她強調，在這一次的初選過程，她感受到了藍營、在野、新世代所有力量團結在一起的奮鬥精神，因此她對黨員投票很有信心。

第三「新潮流的鍋都該被掀開」，徐巧芯狠嗆，「恭喜許淑華議員出線代表民進黨參選，但很抱歉，你必須馬上面臨我的檢驗」，她指出，費鴻泰曾說自己從不打民進黨的立委競爭對手，但她不一樣，在她看來，整個新潮流的鍋都要掀開來，民進黨台北市議員許淑華既然已正式出線，她就會每天檢驗。

徐巧芯舉例，許淑華前幾天才說「民進黨要對大陸釋出善意」 ，但沒想到不到幾天，新聞竟然下架了，剩下原始的中評社還在，其他連結都莫名消失，綠媒更是無人敢報導，她質疑，到底背後有多大的新潮流力量？與此同時，敦化國小學生被抹紅，甚至有側翼作家說小學生的敦化國小領巾跟共產黨一樣，簡直睜眼說瞎話，她批評，為了政治意識形態傷害小孩子，這種惡毒的事只有民進黨做得出來。

徐巧芯更大批，與她同樣身為敦化國小選區，以及教育委員會的許淑華，卻不敢替學生說任何一句話。難道不是因為搞出這件事的台北市議員簡舒培跟許淑華同一個派系，都是新潮流的嗎？這樣的政治人物，如果進到國會，不過又是多一個新潮流的傀儡、民進黨的黨意投票部隊，到底要她幹嘛？

此外，徐巧芯提到，關於眾所矚目的「許淑華相簿」，許淑華質疑她是「偷拍」，但她不明白，為什麼聽到「相簿」就會被解讀成偷拍？許淑華有做什麼見不得人的事情？她再次重申，她一向都是跟公共事務有關的才會討論，只是許淑華的態度令人覺得非常奇怪，她會選在初選結束後將資料丟出來，讓民進黨的支持者後悔，他們選出了怎樣的候選人。

徐巧芯最後表示，這封親筆信是她寫給所有黨員的，所有她想傳達的心聲都在裡面，要再度向所有黨員懇託「要投就投最強的！」

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