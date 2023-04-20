侯友宜訪星低調　卓冠廷不滿3問模糊答：市長考察還自由行？

▲侯友宜出訪新加坡。（資料照／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜19日啟程前往新加坡展開為期4天3夜的訪問，身兼民進黨發言人職務的新北市議員卓冠廷20日質疑，市府對於侯友宜出訪行程、經費及來源說明、出訪行程規劃歷程以及決行日期等3問題模糊回答，「難不成侯友宜此次出訪全都是私下行程？這到底是新北市長的考察還是侯友宜自由行？」

卓冠廷今日撰寫長文表示，侯友宜已經飛出國，結果市府針對出訪內容只交得出5行字，他函文詢問侯友宜和4位局長出訪行程表，市府只回：「期間將就城市經濟文化發展、新創科技產業⋯⋯等等範疇進行交流，⋯⋯南洋理工大學在內之新加坡公司部門⋯⋯」，哪天要去哪裡都不交代，真有個性。

卓冠廷說，針對他詢問侯友宜出訪經費和來源說明，市府只回：「相關經費由市府預算支應」，請問總經費多少？哪一個單位哪一條哪一科哪一目？不講就是不講；此外，對於他詢問出訪行程規劃歷程以及決行日期，市府直接跳過不答，「給你空間，你把議會當隨便，回一堆廢話，這種輕蔑的態度，談什麼中華民國起飛？到底是起飛還是丟下爭議迴避監督遠走高飛？」

卓冠廷批評，對比總統蔡英文連去美國雷根圖書館演講、在哪授獎、過境紐約跟加州等等資訊都是事前提供，難不成侯友宜此次出訪全都是私下行程？這到底新北市長的考察還是侯友宜自由行？