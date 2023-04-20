白米、醬油買1送1！全台通路「激省優惠」來了　咖啡第2杯10元喝

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

又到了每周省荷包時間！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，不僅有白米、醬油、行李箱等可享買1送1優惠，還有咖啡可以爽喝第2杯10元、甜點半價吃等，提醒優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福

◎萬家香丸大豆醬油／450ml

優惠：140元買1送1

期限：即起～4月25日

◎三好米外銷日本珍饌米／2.5kg

優惠：318元買1送1

期限：即起～4月25日

愛買

◎20吋時尚輕硬殼箱

優惠：845元買1送1

期限：即起～5月2日

好市多

◎科克蘭澳洲羊梅花里肌燒肉片

優惠：原價979元／kg，特價879元／kg，每公斤現省100元

期限：即起～4月23日

◎純在柳丁百香金萱

優惠：原價225元，特價175元，現省50元

期限：即起～4月23日

▲美廉社限時大杯咖啡下殺64折起。（圖／業者提供）

大潤發

◎Kolin充電可站立小風扇KF-DL4U08

優惠：原價259元，特價199元

期限：即起～5月17日

◎母親節蛋糕預購

優惠：79折優惠

期限：即起～5月3日

全聯

◎小農鮮奶麵包

優惠：88折起

期限：即起～5月4日

◎指定生鮮鯛魚

優惠：單筆滿200元，現折20元

期限：即起～5月4日

美廉社

◎大杯咖啡優惠最低64折起

優惠：美式原價45元，特價29元／拿鐵原價55元，特價39元／柑橘可可風味拿鐵每杯原價70元，特價49元（自帶杯再折5元）

期限：即起～5月31日

◎心樸台東一等米1.5kg

優惠：市價169元，特價89元

期限：即起～5月2日

▲全家買中杯以上咖啡可享指定甜點半價吃優惠。（圖／記者蕭筠攝）

7-11

◎咖啡飲品

優惠：CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA燕麥奶茶「同品項第2杯10元」

期限：即起～4月23日

全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定甜點、隨手包享「半價」優惠

期限：即起～5月2日

萊爾富

◎零食飲品

優惠：三立薄燒餅乾、福樂自然零優酪乳「同品項買1送1」

期限：即起～4月25日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱 期限：即起～5月3日