白米、醬油買1送1！全台通路「激省優惠」來了　咖啡第2杯10元喝

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）
生活中心／綜合報導
又到了每周省荷包時間！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，不僅有白米、醬油、行李箱等可享買1送1優惠，還有咖啡可以爽喝第2杯10元、甜點半價吃等，提醒優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。
家樂福
◎萬家香丸大豆醬油／450ml
優惠：140元買1送1
期限：即起～4月25日
◎三好米外銷日本珍饌米／2.5kg
優惠：318元買1送1
期限：即起～4月25日
愛買
◎20吋時尚輕硬殼箱
優惠：845元買1送1
期限：即起～5月2日
好市多
◎科克蘭澳洲羊梅花里肌燒肉片
優惠：原價979元／kg，特價879元／kg，每公斤現省100元
期限：即起～4月23日
◎純在柳丁百香金萱
優惠：原價225元，特價175元，現省50元
期限：即起～4月23日
▲美廉社限時大杯咖啡下殺64折起。（圖／業者提供）
大潤發
◎Kolin充電可站立小風扇KF-DL4U08
優惠：原價259元，特價199元
期限：即起～5月17日
◎母親節蛋糕預購
優惠：79折優惠
期限：即起～5月3日
全聯
◎小農鮮奶麵包
優惠：88折起
期限：即起～5月4日
◎指定生鮮鯛魚
優惠：單筆滿200元，現折20元
期限：即起～5月4日
美廉社
◎大杯咖啡優惠最低64折起
優惠：美式原價45元，特價29元／拿鐵原價55元，特價39元／柑橘可可風味拿鐵每杯原價70元，特價49元（自帶杯再折5元）
期限：即起～5月31日
◎心樸台東一等米1.5kg
優惠：市價169元，特價89元
期限：即起～5月2日
▲全家買中杯以上咖啡可享指定甜點半價吃優惠。（圖／記者蕭筠攝）
7-11
◎咖啡飲品
優惠：CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA燕麥奶茶「同品項第2杯10元」
期限：即起～4月23日
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定甜點、隨手包享「半價」優惠
期限：即起～5月2日
萊爾富
◎零食飲品
優惠：三立薄燒餅乾、福樂自然零優酪乳「同品項買1送1」
期限：即起～4月25日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱 期限：即起～5月3日
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