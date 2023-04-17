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社會 社會焦點 保障人權

闖賣場女廁「利刃抵學生妹」！　恐怖男：生日想找人吃飯

▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲陳男持水果刀尾隨女高中生進廁所，強壓她還將刀抵在她臉頰，落網表示「生日孤單想找人陪吃飯」。（示意圖／pakutaso）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名剛放學的高中少女到大型連鎖美妝賣場上廁所，一名陳姓男子竟闖進女廁，擋住少女去路並以手摀住她嘴巴，一度想將她拖進男廁，甚至從口袋拿出預藏水果刀抵住少女臉頰限制行動，少女大聲呼救，陳才倉皇逃離；而陳被逮後說只是「生日沒人陪想找人一起吃飯」。高雄高分院審理，依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，判處有期徒刑3年6月，還可上訴。

判決指出，陳姓男子2021年12月9日下午6時許，騎機車前往高雄某連鎖美妝商場，看見一名身穿學校運動服的高中少女，自己1人進到廁所，竟然尾隨跟進女廁，等少女上完廁所到洗手台洗手時，將通道對外的門鎖鎖上，貼近少女身後說「我沒有要幹嘛，妳不要叫」。

少女心中一驚，欲打開通道門鎖時，遭陳男用力推回洗手台處，並用手摀住她的嘴，一邊想將她拖進男廁，少女奮力掙扎抵抗，陳男遂將少女推到女廁最底牆壁處，從口袋中掏出一把水果刀，近距離抵在她的臉頰，她不顧掙扎過程中造成下巴、手肘挫傷，趁陳男不注意時朝著門外等候的朋友大聲呼救，友人聽到後試圖開門進入，陳才鬆手連忙逃離。

警方調閱監視影像，循線將陳男逮捕到案，並起出作案用水果刀，陳對犯行坦承不諱，檢方認為他帶著凶器鎖定女學生，涉犯加重強制性交未遂，但陳男否認，供稱「當天是我的生日，我覺得生日沒人陪，只是想找人陪我吃飯」。

檢察官起訴指出，陳男過往的治療顯示有戀童傾向，且有數次因性犯罪遭提告或判刑的前科，但法官認為，高中少女表示沒感覺到陳男要脫她衣服或撫摸身體，無法證明陳男已著手於與性犯罪相關行為。

高雄地院一審依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪、處陳男1年6月，與成年人故意對少年犯強制罪5月徒刑、可易科罰金。

檢方不服判決上訴高雄高分院，法官認為少女當時身穿學校服裝，陳男應可知對方未成年，在下班課人潮來往時持刀進入市區賣場，隨機尋目標下手，以具危險性的刀械限制少女自由約4分鐘之久，加重改判成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑3年6月，全案還可上訴。

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