失語兒去超商整天沒回家！母急報案...警見「1特點」火速找到人

▲北投警分局永明派出所警員陳珈惠、何明洋耐心詢問婦人失蹤兒特徵，經積極協尋讓母子重逢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

心急如焚！北投警分局接獲1名婦人報案表示，兒子出門一整天都沒回家，擔心發生意外，只好請求協助，員警耐心詢問事發經過，婦人則說兒子喜歡到家中附近超商購物，買完東西會在超商待1至2小時再返家，警員陳珈惠、何明洋聽完後立刻前往轄區超商循查，終於在捷運明德站找到失蹤男，婦人見兒子平安歸來，十分感謝警方積極協助。

永明派出所指出，日前晚間10時許，警員陳珈惠、何明洋接獲值班檯通報，1名婦人到派出所報案，表示患有語言障礙的46歲兒子阿偉（化名）走失，陳、何也立刻返回所裡處理。

婦人娓娓道來說，兒子喜歡到家中附近超商購物，購物完會坐在超商休息1至2小時後在返家，但兒子早上出門後就沒回家，婦人擔心的表示「兒子無法與人表達或溝通」真的很害怕在外可能會出意外或迷途，2警聽完後，先完成警政系統通報，按婦人所講的路線到轄區超商尋找。

▲永明派出所警員（左）陳珈惠、（右）何明洋耐心替婦人找到失蹤兒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

皇天不服苦心人，當日晚間23時許，在捷運明德站時，發現1名男子衣著髒污呆坐在捷運站出口外階梯上，手上提有便利超商產品，員警察覺有異，下車查看後發現正是失蹤的阿偉，立即將人帶回派出所，婦人見兒子平安歸來相當激動，同時也非常感謝警方積極協助，更讚揚警方的處理效率。

對此，北投分局也呼籲民眾，家中有年邁長者或需要照顧之人，應有親友在旁為佳，避免單獨外出，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，可以製作掛牌或手環或配戴可辨識身分物品，如有走失方可迅速聯繫，避免憾事發生。