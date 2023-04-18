外國美模來台好黑暗！超商店員遞紙條內容曝　神奇事發生

記者陳俊宏／綜合報導

來台工作的烏克蘭美模倪菈到便利商店，收到店員給的紙條，上頭寫「人生會有高潮低潮，低潮之後一定是高潮。」沒想到神情的事情發生了，她當時正經歷人生黑暗低潮期，後來生活漸漸順遂，有機會也想去超商上班。

▼倪菈感謝台灣超商，讓她在無數個凌晨收工的夜晚有東西吃。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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倪菈接受《不要鬧工作室》訪問表示，她大約3年前到台灣當模特兒，但新冠疫情奪走所有工作機會，正面臨人生黑暗期，還被一些人討厭，當時開始懷疑未來。

倪菈回憶，有一晚到一家常去的超商吃東西，「我看起來很沮喪，櫃台先生大概知道我是誰，他走過來給我張紙條，『人生會有高潮低潮，低潮之後一定是高潮』。」

▼暖心的店員紙條。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



倪菈指出，那紙條讓她心情完全轉好，神奇的是，後來事情也慢慢順遂，「這紙條給我很多靈感，如果我有機會再遇到那位先生，我會跟他說謝謝。」

「這些年來台灣人接納我，讓我想要待更久，想更了解台灣人。」倪菈提到，她知道模特兒工作不可能做一輩子，所以在想有機會的話可去超商工作，因能遇見各式各樣的台灣人，而在烏克蘭沒有這樣的超商，在無數個凌晨收工的夜晚，讓她有東西吃。

倪菈說，她聽聞去超商工作很難，因店員要會做很多事，「但我不怕吃苦，我以前在餐廳上過班，打掃過醫院，還在烏克蘭當過護理師，幫過各式各樣的人，我什麼都可以做。」