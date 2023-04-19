3個月阻詐千萬！退休婦急匯400萬最狂　彰警打詐大隊今成軍　

▲彰化田中警分局今天成立打詐大隊。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

配合內政部警政署「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，彰化縣田中警分局今年阻詐超過千萬，為將阻詐觸角伸入社區提升普及率，召集65名村里長成立「打詐里(村)長隊」，藉由分析詐騙手法、時事，及在地高發案件數據進行分層分眾宣導，讓村里長們學習識詐常識，進而深入基層協助宣導，避免民眾受騙。

田中警分局去年阻詐78件近5千萬，今年攔阻10件，超過千萬元，以假投資最多，其中最大一件是1名退休婦人，落入虛擬貨幣陷阱，臨櫃匯款400多萬，被行員識破是詐騙，立即通知警方及時保住，另外去年也曾攔阻一筆高達千萬元款項。

偵查隊長賴建男與「村里長打詐大隊」，分享其從警期間如何辨別詐騙案件的小撇步，另針對「假投資、假交友、假網拍、解除分期付款、假檢警、人頭帳戶詐騙」等6種高發性的詐騙手法詳細說明，以提高村里長自身識詐能力，將阻詐觸角深入村里鄰的每個角落，並頒發識詐訓練種子教官合格證書給63名村里長。

分局長簡龍宏表示，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，謹記反詐的三要原則「要冷靜、要查證、要報警」，及三不原則「不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM或網路銀行，不理會來路不明的電話或訊息」，方能有效避免受騙上當，保障財產安全，本分局持續進行反詐騙宣導活動，且會不斷地用新的方式、場所，分層分眾，讓更多的民眾能夠接收到識詐訊息，提高防詐的智慧，營造更加安全、更優質的生活環境，達到「全民識詐」。