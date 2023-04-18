彰化3連霸鄉代遭控淪綠電蟑螂　假抗爭強索300萬！檢聲押吞敗　

▲大城陳姓鄉代與村民到工地抗爭。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰檢接獲情資，綠能廠商在大城鄉沿海開發，1名3連霸陳鄉代以升壓站施工震動影響文蛤養殖，號召村民抗爭，要求廠商連續支付20年電費補償、夥同村民索賠300萬元，檢方收網帶回39人，訊問後依涉犯貪污、勒索財物、恐嚇取財等罪嫌，向地院聲請羈押陳男，經複訊後陳無保飭回，檢方將提抗告，4村民交保候傳。

彰化地檢表示，檢察官蔡勝浩接獲「彰化地區打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」情資，旋即指揮彰化縣調查站、廉政署中部地區調查組及刑大隊等單位組成專案小組積極偵辦，經長期蒐證後認時機成熟於4月14日動員9組檢察官、調查官27人、廉政官26人、刑警37人等單位，搜索11處所，通知39人到案。

▲沿路掛滿抗議白布條。（圖／彰化地檢提供）

經彰化地檢偵查，該間綠能產業廠商在彰化縣大城鄉沿海開發光電廠，陳姓鄉代於2021年12間，以升壓站施工產生震動將影響鄰近養殖文蛤為由，藉勢藉端號召村民至升壓站工地抗爭，要求該綠能廠商承諾連續20年每年支付大城鄉東港村、西港村電費補償，卻藉機向綠能公司下包營造公司勒索，以賠償養殖文蛤損失名義支付200萬元。

彰化地檢指出，2022年12月間，該間營造開始施作廠內電源線配設線路工程，該名陳姓鄉代夥同東港曹姓村民，以施工產生之震動將影響養雞、養蜆等農漁戶，且施作管路工程亦會影響土地所有權人等為由，煽動村民前往工地抗議，迫使工程停工，再藉機勒索100萬元朋分。

經檢方訊問完畢後，認陳姓鄉代等人分別依涉犯貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物及刑法恐嚇取財等罪嫌。向法院聲請羈押陳姓鄉代，經法院駁回聲請，彰化地檢將提起抗告，其餘陳、曹、劉、黃等4位村民，則經檢察官分別諭知交保候傳。