制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精...留下萬元失聯

▲議員鄭俊雄會同桃園警方找國小雙胞胎兄弟。（圖／鄭俊雄提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員鄭俊雄接獲高齡81歲民眾阿葉姐陳情，指乾兒子來電，表示因制止就讀小學雙胞胎兒子看平板及手機，遭兒子以75%酒精噴眼，加上經濟壓力沉重，讓他大嘆「真的活不下去了」，留下萬元隨即失聯，將2小孩留在桃園1間套房內，隨即會同桃園當地警方，目前已將小孩進行安置。

鄭俊雄今天召開記者會表示，在整個援助過程中，感謝桃園市警察局公關室鄭文銘主任及婦幼隊盧昱嘉隊長全程給予積極的協助，讓整個援助過程能順利完成，保護了兒童的安全。

▲鄭俊雄會同桃園警方找到雙胞胎兄弟。

阿葉姐說，雙胞胎男童爸爸是她乾兒子，晚婚娶了陸籍妻，但妻子生了雙胞胎後就離家，他獨自一人又要工作有得照顧孩子，但小孩因沉迷手機及平板，在校也經常發生狀況，也經常被請到校處理，連工作也沒了，卻在上個月悄悄搬離開彰化，到桃園居住。

4月18日阿葉姐接到乾兒子電話，「制止小孩看手機跟平板，眼睛卻被2小孩噴酒精」，感嘆活不下去了，阿葉姐勸慰無效後，當天傍晚人就失聯，趕到桃園後發現他將雙胞胎兄弟留置在與多位外勞分租的套房內，僅告訴孩子他要離開台灣，留下一萬元讓小孩自己安排生活。

過程中，鄭俊雄聯繫桃園市警察局婦幼隊及113家暴防治中心的協助處理，在晚間10點抵達桃園，發現兩兄弟的確在無家長陪伴下，獨自在家玩平板，於是在聯繫後，由派出所警員協助下，將兩兄弟帶回派出所由社工進行關懷訪談，並由阿葉姐製作筆錄，讓警方完成對其父親行蹤進行定位及通報，在晚間12點將兩兄弟進行緊急安置，避免小孩發生危險後，才陪同阿葉姐返回彰化。