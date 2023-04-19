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迎大甲媽超狂！永靖鄉總動員　香客吃睡洗全包了...減塑不落人後

▲迎大甲媽永靖鄉總動員。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲迎大甲媽永靖鄉總動員。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖將於4月21日起駕，展開為期9天8夜的遶境活動，因疫情趨緩，預估參與人數將突破500萬人，彰化縣永靖鄉公所、民間企業和在地社區分工合作，準備超過十萬份在地小吃餐點，以及流水席，不僅宮廟提供宿洗，頂新和德文教基金會也提供100床福慧床，展現滿滿的彰化人情味。

▲迎大甲媽永靖鄉總動員。（圖／頂新和德文教基金會提供）

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▲大甲媽祖鑾轎進永安宮。（圖／頂新和德文教基金會提供）

大甲媽祖進香是香客湧入永靖鄉的最高峰，去程將停轎在永靖廟王「永安宮」和供奉主神「蜜蜂媽祖」的甘澍宮臨時行宮，永靖街和中山路(省道台一線)沿路的在地鄉親，也將熱情端出好料相迎，而頂新和德文教基金會不僅提供「頂新大樓1樓」和「永靖慈濟環保站」兩個香客據點，來回程也都提供飲水、咖啡和早餐。

和往年一樣，「永安宮」「天聖宮」「甘澍宮」提供香客宿洗，頂新和德文教基金會來回程免費提供香客食住，包含「頂新大樓」和「永靖慈濟環保站」兩個據點，提供100床福慧床住宿、補給品、搭帳篷區、淋浴間和戶外曬衣場。

▲迎大甲媽永靖鄉總動員。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新在「永靖慈濟環保站」設100床福慧床供香客休息。

甘澍宮、輔天宮、天聖宮提供香客飲食，永靖鄉公所回程也將在瑚璉路設置茶水補給站。27日下午4點至7點，頂新和德文教基金會志工將在「永靖慈濟環保站」提供現煮素麵。

鄉長魏碩衛表示，大甲媽遶境途中經鄉內的永安宮、甘澍宮、輔天宮、慶福宮、天聖宮、永福宮、輔天宮共7座廟宇，公所將在重要路段設置一般垃圾、資源回收物及紙餐具回收設施，呼籲信眾要減少使用免洗餐具響應環保。

▲迎大甲媽永靖鄉總動員。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，基金會在大甲媽祖遶境活動推廣資源回收和減塑，落實環保意識在生活當中，請大家用各種環保愛地球的行動，一起追求永續、共好。

成美文化園也特別推出「2023大甲媽祖遶境」香客優惠，在4/20至4/30期間，戴任一宮廟帽子或令旗入園享「門票半價」優惠(均一價$150含抵用50)，目前園內許願藤及花旗木正盛開，歡迎各位蒞臨欣賞。頂新和德文教基金會「環保旗艦型香客服務中心」詳細服務內容查詢網址：https://reurl.cc/EGerYm

▲迎大甲媽永靖鄉總動員。（圖／頂新和德文教基金會提供）

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