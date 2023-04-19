快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼　盧秀燕出手了

▲拿不到薪水！台中公車80司機無預警罷工「學生等不到車傻眼」，市府怒罰30萬。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市議員林祈烽今天透露，公車業者「四方電巴公司」疑似資金出問題，司機沒拿到3月份薪水，約80位司機昨（18）日集體請假不發車，民眾等不到公車傻眼。對此台中市長盧秀燕表示，市府昨天一早就協助協商，中午就已恢復載客。此外，交通局也開罰，脫1班罰5000元，估計罰30萬元以上。

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▲市議員林祈烽要求市府對公車業者要有預警及輔導機制。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市議會今天進行專案報告議程，市議員林祈烽針對四方電巴公司司機無預警集體請假一事，批評市府交通局事前未掌握情資，事後無應變處置作為，讓許多要搭公車上班、上學的民眾面臨無車可搭的困境，他要求市府平時就應有對公車業者有預警及輔導機制，不能任由無預警的司機罷工事件發生，以維護市民權益。

▲市長盧秀燕回應，台鐵是百分百國營事業都可能會罷工，對於四方司機罷工，市府一早就協助協商，昨天中午就已恢復載客，市府會再繼續溝通。（圖／記者游瓊華攝）



市長盧秀燕回應，台鐵是百分百國營事業都可能會罷工，對於四方公司昨日傳出客運司機罷工情形，市府一早就協助協商，昨天中午就已恢復載客，市府會再繼續溝通業者，一定不能再延誤司機薪水，這個非常重要。她也補充，台鐵罷工幾個月前就知道，但還是發生了，對於有客運發生罷工狀況，市府會盡力控制在最小影響範圍內。

除了交通局開罰之外，勞工局長張大春表示，今日已派員至四方電巴勞動檢查，業者表示積欠工資已於昨日發放，但若確實有延遲發薪情事，將依違反勞動基準法第22條規定處2萬元以上、100萬元以下罰鍰 ; 四方電巴目前發車率回復到90％，員工離職4人，月底預計再離職10人。