　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼　盧秀燕出手了

▲拿不到薪水！台中公車80司機無預警罷工「學生等不到車傻眼」，市府怒罰30萬。（圖／記者游瓊華攝）

▲拿不到薪水！台中公車80司機無預警罷工「學生等不到車傻眼」，市府怒罰30萬。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議員林祈烽今天透露，公車業者「四方電巴公司」疑似資金出問題，司機沒拿到3月份薪水，約80位司機昨（18）日集體請假不發車，民眾等不到公車傻眼。對此台中市長盧秀燕表示，市府昨天一早就協助協商，中午就已恢復載客。此外，交通局也開罰，脫1班罰5000元，估計罰30萬元以上。

▲拿不到薪水！台中公車80司機無預警罷工「學生等不到車傻眼」，市府怒罰30萬。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲市議員林祈烽要求市府對公車業者要有預警及輔導機制。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市議會今天進行專案報告議程，市議員林祈烽針對四方電巴公司司機無預警集體請假一事，批評市府交通局事前未掌握情資，事後無應變處置作為，讓許多要搭公車上班、上學的民眾面臨無車可搭的困境，他要求市府平時就應有對公車業者有預警及輔導機制，不能任由無預警的司機罷工事件發生，以維護市民權益。

▲台中頻傳師生霸凌案，盧秀燕霸氣回秉公處理「沒必要袒護」。（圖／記者游瓊華攝）

▲市長盧秀燕回應，台鐵是百分百國營事業都可能會罷工，對於四方司機罷工，市府一早就協助協商，昨天中午就已恢復載客，市府會再繼續溝通。（圖／記者游瓊華攝）

市長盧秀燕回應，台鐵是百分百國營事業都可能會罷工，對於四方公司昨日傳出客運司機罷工情形，市府一早就協助協商，昨天中午就已恢復載客，市府會再繼續溝通業者，一定不能再延誤司機薪水，這個非常重要。她也補充，台鐵罷工幾個月前就知道，但還是發生了，對於有客運發生罷工狀況，市府會盡力控制在最小影響範圍內。

除了交通局開罰之外，勞工局長張大春表示，今日已派員至四方電巴勞動檢查，業者表示積欠工資已於昨日發放，但若確實有延遲發薪情事，將依違反勞動基準法第22條規定處2萬元以上、100萬元以下罰鍰 ; 四方電巴目前發車率回復到90％，員工離職4人，月底預計再離職10人。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺
快訊／變電箱被雷劈中爆炸！民眾冒雨拿滅火器撲滅
快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐
塵爆奪15命！八仙免賠原因曝
股民注意！「這22檔」列入注意股
周曉涵捲「周孝安離婚風波」首露面　曝私下對話
快訊／下班注意！14縣市發布大雨特報
快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車　盧秀燕出手了
徐乃麟愛孫首亮相！　悲曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐

24歲媳婦喊不拜別人家公嬤！掃墓卻問「可分多少家產」...家族炸鍋

雷雨來了！土石流警報機制啟動　水保局籲「避免山區活動」

台大工科海洋系竄煙冒火！校方：人員緊急疏散「財損仍待估算」

快訊／下班注意！14縣市大雨特報　雷雨彈轟2地1小時

【廣編】科博館「火」力全開　《同火的日子》特展多件臺灣考古學界珍貴蒐藏首次亮相

未婚夫好友是恩客！援交妹遭他「眨眼狂暗示」...崩潰：我上岸2年

快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼　盧秀燕出手了

快訊／ANA反悔了！　重新討論「BUG機票」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐

24歲媳婦喊不拜別人家公嬤！掃墓卻問「可分多少家產」...家族炸鍋

雷雨來了！土石流警報機制啟動　水保局籲「避免山區活動」

台大工科海洋系竄煙冒火！校方：人員緊急疏散「財損仍待估算」

快訊／下班注意！14縣市大雨特報　雷雨彈轟2地1小時

【廣編】科博館「火」力全開　《同火的日子》特展多件臺灣考古學界珍貴蒐藏首次亮相

未婚夫好友是恩客！援交妹遭他「眨眼狂暗示」...崩潰：我上岸2年

快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼　盧秀燕出手了

快訊／ANA反悔了！　重新討論「BUG機票」

婚前沒租房　信了老公「先住我家」！她狂曝惡夢：快把人逼瘋

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

味全龍採用少見「雙首席模式」　葉總靈感來自美式足球

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

社宅跳票！執政8年「達成率12%」　趙少康：蔡英文對不起年輕人

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

雷雨帶殺到門口了！越晚雨越大　明降雨最劇「豪雨彈熱區出爐」

馬祖關場又封港！旅客困2天怒了

洗衣機拆洗費用高　達人揭無痛保養5撇步

內灣老街買「包餡草仔粿」　一咬傻眼了

終於鹹魚翻身！3生肖接「財神」富貴擋不住

LINE悄上架「1元麥香奶茶」　購買連結曝光

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

更多熱門

相關新聞

知名親子樂園撤七期據點　新據點秒選中科特區

知名親子樂園撤七期據點　新據點秒選中科特區

全台知名的親子室內樂園「貝兒絲」，公告位於七期的老虎城店因租約到期僅營業至5月1日，同時也宣布新據點是位於中科特區的米平方廣場內。信義房屋專家分析，中科特區周邊的生育率居高不下，未來還有社會住宅的加持，前景預判得到，才使得業者搶進。

曾衝上3位數　台中12期價回落？傳建商每坪90萬買到地

曾衝上3位數　台中12期價回落？傳建商每坪90萬買到地

闖紅燈遭公車擊落　騎士毫髮無傷撿散落物跑了

闖紅燈遭公車擊落　騎士毫髮無傷撿散落物跑了

獨／他詭異自摔血流3m　5騎士救援畫面曝

獨／他詭異自摔血流3m　5騎士救援畫面曝

男非法夾藥入台！2年半賣5萬瓶狠撈1700萬

男非法夾藥入台！2年半賣5萬瓶狠撈1700萬

關鍵字：

四方電巴台中公車

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

下載APP「霜淇淋免費吃」

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面