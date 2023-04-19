男德國開公司「非法夾藥入台」！2年半狂賣5萬瓶　狠撈1700萬

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

刑事局電信偵查大隊於疫情期間在網路上巡邏，意外發現一家公司透過Line經營網路平台，涉嫌販售高劑量維生素D等禁藥，遂與保二總隊型大偵二隊及新北市政府衛生局組成專案小組擴大追查，並報請新北地方檢察署指揮偵辦，將洪嫌(68歲)、蔣嫌(59歲)、俞嫌(37歲)、游嫌(37歲)等4人逮捕歸案，全案依涉嫌「藥事法」輸入及販賣禁藥等罪嫌移送偵辦。

▲檢警偵破洪嫌等4人網路販售高劑量維生素D等禁藥。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

專案小組偵查，發現某公司負責人洪嫌為謀取不法暴利，分別在德國與台灣各成立一間公司，並利用人頭包裹，以申報不實方式，將藥品由德國輸入台灣，再由公司刊登在Line社團群組販售牟利。

經查該公司販售之禁藥包含「百年草本Sanct Bernhard高劑量維生素D3 5600I.E、維生素D3 2000 I.E、維生素D3 1,000 I.E」等3種劑型及「褪黑激素口含片1Mg」、醫師處方藥「Zymafluor 0.25mg(小哈氟、氟錠) 」、乙類成藥「China-Oel Pfefferminzöl(德國百靈油) 」等6項。

警方清查，自109年1月起自111年6月間，共計銷售5萬餘瓶，銷售金額達新台幣1723萬餘元。專案小組於2月7日執行專案勤務，查獲主嫌洪男等4人到案，並查扣前述6項禁藥，合計2339瓶及貨物進口單1批等不法證物，全案依涉嫌「藥事法」輸入及販賣禁藥等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

檢警指出，因新冠肺炎疫情期間，民眾對報導防疫之保健食品購買意願高，造成高劑量維生素D3熱銷，惟本國規定維生素D3超過800IU應以藥品列管，刑事警察局提醒民眾切勿因一時貪小便宜，在網路上販賣或購買未經衛生主管機關發給藥品許可證之藥品，以免官司纏身或消費糾紛求助無門等情事。

▼檢警查扣2339瓶藥物及貨物進口單等不法證物。