超展開片！闖紅燈遭公車擊落　騎士毫髮無傷撿散落物跑了

記者張君豪／台北報導

台北市信義區基隆路和平東路口18日上午10時45分左右發生一起車禍，一輛普通重機車無視路口紅燈及大批往來車流，居然硬闖紅燈，結果遭到綠燈直行公車撞飛，騎士奇蹟般毫髮無傷，等到公車司機路旁停車打算下車察看時，肇事騎士已經撿拾自身物品後騎車離開。

▲吳男騎車闖紅燈後逕行離開，涉肇事逃逸，遭警方開罰。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

公車司機為釐清車禍責任慎重報警處理，警方到場調閱監視器後，發現肇事騎士吳男（38歲）闖紅燈遭撞後，自行騎車離去，警方認定機車騎士闖紅燈肇事逃逸行為雖未造成人員受傷，但行為觸犯〈道路交通管理處罰條例〉62條，可處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1～3個月、警方將依規定通知機車騎士到案說明，以釐清車禍過程及維護公車司機求償權益。

信義警方表示：民眾騎車、開車切勿闖紅燈、搶黃燈等行為，因將構成自己與其他民眾危險，警方將持續加強取締，以遏止交通事故發生。民眾如駕車騎車發生事故，無論損傷多麼輕微，仍須與對方協調如處理事故，絕不可自認為無損傷就便宜行事離開現場，以免事後遭到開罰甚至觸犯刑法肇事逃逸罪責遭警移送法辦。

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