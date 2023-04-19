獨／才買好蛋餅...他詭異自摔爆頭血流3m　5騎士暖心救援畫面曝

▲台中市文心路三段今日上午發生一起車禍，一名陳男剛買完早餐，突然不明原因自摔，當場血流滿地。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區文心路三段今（19）日9時許發生一起離奇車禍，一名53歲陳男騎乘機車突然自摔，頭戴「西瓜皮」安全帽的他頭部受傷流血，血跡長達近3公尺，陳躺在地上動彈不得，其餘騎士見狀趕緊上前幫忙擋車，所幸陳男經送醫暫無生命危險，肇事原因待釐清。

今日9時許，陳男騎乘機車沿文心路往西直行，在文心中清捷運站前自摔重傷，機車上頭還懸掛著兩杯豆漿跟蛋餅，安全帽上沾染大面積血漬，顯見陳男所受撞擊力道不小。5名騎士路過紛紛上前幫忙擋車，還有人直接將機車橫擺在前方5公尺、擺放三角錐，以防二次追撞。救護人員趕抵後，趕緊將陳男送醫，所幸經搶救，暫並無生命危險。

▲▼事發當時陳男躺在地上動彈不得，鮮血狂流近3公尺，路過的5位民眾趕緊幫忙擋車，還有人將機車橫擋在前方，避免陳男被追撞。（圖／記者許權毅攝）



第五分局警方指出，經調閱監視器，發現無法拍攝到陳男倒臥處的畫面，初步研判陳男是自摔，是否為身體不適或有其他車輛肇事逃逸？警方仍積極調閱民間監視器、訪查目擊民眾，以釐清詳細肇事原因。

▲▼陳男疑似剛買完早餐，機車上還掛著2杯豆漿以及蛋餅等食物。（圖／記者許權毅攝）

