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獨／網紅名醫發明「包皮槍3.0」　網推爆卻因這關鍵下架不做了

▲泌尿科權威顧芳瑜曾因推廣包皮槍3.0無釘手術引發醫界爭議。（圖／翻攝網路）

▲泌尿科權威顧芳瑜曾因推廣包皮槍3.0無釘手術引發醫界議論。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

發明「包皮槍3.0」手術引發網友討論，在PTT、Dcard論壇被網友暱稱為「包皮王」的泌尿科權威醫師顧芳瑜，17日遭檢警搜索診所帶走大批病歷，並將他依涉嫌偽造文書、詐欺等罪嫌拘提到案；事實上，顧芳瑜的「包皮槍3.0」、「無釘包皮槍」手術在台灣泌尿科醫界也確實闖出名號，卻也引發醫界廣泛討論，認為顧醫師的無釘包皮槍手術根本就是傳統環切包皮術的「話術包裝」，但卻收取比坊間利用金屬釘止血的「包皮槍手術」更高的費用而引起爭議。

▲知名泌尿科權威鳥醫師顧芳瑜17日疑涉詐保遭警方上銬逮捕。（圖／民眾提供）

▲知名泌尿科權威醫師顧芳瑜，17日因涉嫌詐保遭警方上銬逮捕。（圖／民眾提供）

知情醫師向《東森新媒體ETtoday》記者表示，醫界泌尿科割包皮的主流手術方式，係以帶金屬止血釘的「一次性包皮切割吻合器」（俗稱包皮槍）進行割包皮手術，醫界指出，包皮槍相比傳統環狀切割包皮手術的優點，在於包皮槍能將傳統割包皮受術要花上30分鐘的複雜內容包，含環切包皮、電燒止血、針線縫合等過程，直接大幅縮短到30秒完成。

但在網路享有「包皮王」封號的顧芳瑜醫師，從任職北醫期間，當時曾透過網路推廣號稱「包皮槍3.0」新型割包皮手術，知情者透露，當時顧所推廣的「包皮槍3.0」、「無釘包皮槍」手術，僅是把包皮槍內的止血金屬釘全部拿掉，利用該醫療器械的環狀切割器切除患者過長的包皮後，再利用縫線或電刀、雷射進行縫合、止血。

▲▼顧芳瑜泌尿科診所發聲明澄清否認診斷證明。（圖／翻攝鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師）

▲顧芳瑜泌尿科診所發聲明澄清否認診斷證明。（圖／翻攝鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師）

有泌尿科醫師透過網路自拍影片揭露，顧芳瑜醫師所推廣的「包皮槍3.0」手術，就等同拿「去釘包皮槍」的環狀切割功能，去做割包皮的傳統手術，等同拿喪失包皮槍止血功能的「殘廢包皮槍」來做割包皮手術。

泌尿科醫師拍片上網嘲諷顧芳瑜：拿掉金屬釘的包皮槍進行割包皮手術，等於「購買柴油版本的特斯拉」「購買僅有送風功能的冷氣」，指稱顧是假先進醫材工具之名、進行傳統環切包皮手術，但對不具醫療背景的普羅大眾來說，根本難以分辨上述手術細微差異。

知情醫師說：當時讓泌尿科醫界憤憤不平的是，衛福部所目前核准的「一次性包皮切割吻合器」（包皮槍）約有五種，均有內建金屬止血釘，醫界質疑，若有醫師拆除、變更核可醫械上的止血釘來進行割包皮手術「算不算變造醫療器械？」

醫界看不下去的是，顧芳瑜之前推廣的「無釘包皮槍手術」收費高於泌尿科主流的包皮槍手術及傳統環切手術，顧醫師並透過網路行銷吸引大批民眾登門求醫，有醫師難忍不平痛批「難道遵守衛福部醫療器械使用方法的醫師都是笨蛋？」後來在部分網友察覺差異甚至投訴媒體，及醫界批評不斷下，顧芳瑜去年中旬後才回歸主流包皮槍手術、網頁宣傳包皮槍3.0的影片和文章也紛紛下架消失。

顧芳瑜醫師任職診所在檢警拘提事件後發聲明指出：顧芳瑜院長原為台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師，因科內主治醫師利用職務之便，三番兩次利用檯面上下的操作來抹黑攻擊，顧不願意捲入明爭暗鬥，顧而選擇離開北醫，顧醫師遭約談，讓人不免聯想是否為同意的惡意檢舉。

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