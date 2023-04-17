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社會 社會焦點 保障人權

名醫疑「假診斷割包皮」　8病患涉詐保驚見碩士公務員

▲▼顧芳瑜上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲「鳥科學先生」顧芳瑜涉嫌協助病患詐領保險金遭檢警拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

泌尿科名醫「鳥科學先生」顧芳瑜涉嫌造假診斷證明，協助割包皮的病患詐領商業保險金，檢警17日發動14路大搜索，除顧芳瑜外，8名病患一併遭到拘捕到案，晚間台北地檢署陸續對涉案嫌疑人進行複訊後，4名病患被依詐欺等罪諭令1萬到3萬元不等交保，4名病患獲飭回，其中包括1名現正在中央機關任職的碩士高材生。

據了解，台灣的醫療險對於單純美觀等目的的割包皮手術通常不予理賠，或者理賠金額會打折扣，僅有因包皮過長導致發炎或其他影響健康問題的手術，才會給予實支實付或者理賠醫療險。

顧芳瑜診所遭檢舉，疑似為了幫病患爭取理賠，從2020年到2021年間，多次造假不實診斷證明，涉嫌加重詐欺取財以及偽造文書等罪，台北地檢署17日一早指揮刑事局到診所等14處展開大搜捕，拘提顧芳瑜以及8名保險理賠有疑慮的涉案病患到到。

▲▼顧芳瑜泌尿科診所發聲明澄清否認診斷證明。（圖／翻攝鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師）

▲診所聲明澄清否認造假診斷證明。（圖／翻攝鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師）

包括顧芳瑜在內的9名被告從下午開始陸續被移送台北地檢署，由檢察官進行複訊，據了解，涉案病患年齡從20多歲到50歲都有，其中1人還是知名大學碩士高材生，現在中央機關擔任公務員，而這些病患已有人坦承犯行，檢警目前在勾稽比對詳細的詐保金額。

針對遭檢警搜索拘捕一事，顧芳瑜泌尿科診所發布聲明，表示相關診斷證明一項已根據病患實際狀況開立，並無造假，且顧芳瑜先前在台北醫學大學附設醫院擔任泌尿科主治醫師時，「因科內主治醫師利用職權之便，三番兩次利用檯面上與檯面下的操作來抹黑攻擊，顧院長不願捲入白色巨塔內的明爭暗鬥，因一心只想為廣大病患服務，故而選擇離開北醫向外打拼。今日之事件，讓人不免聯想是否也為同業的惡意檢舉。」

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