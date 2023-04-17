快訊／名醫顧芳瑜上銬移送北檢　「割包皮發大財」涉詐高額保險

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記者黃彥傑、趙蔡州／台北報導

網紅名醫「鳥科學先生」顧芳瑜近日被指控，涉嫌在過去2年內，多次為割包皮病患製作不實診斷證明，讓病患拿去向保險公司請領高額理賠。台北地檢署17日指揮刑事局兵分14路展開搜索，顧芳瑜17日晚間7時許也在員警的陪同下，雙手上銬步入台北地檢署接受調查。

刑事局日前接獲檢舉，知名泌尿科醫師顧芳瑜涉嫌於2020年至2021年間多次替病患製作不實診斷證明，讓病患得以申請一家甚至多家保險公司理賠。北檢17日指揮刑事局兵分14路前往顧芳瑜位於大安區診所、住家及涉嫌詐保的病者住處搜索，查扣大批病歷資料，並陸續拘提包含顧芳瑜及8名病患到案偵訊。

▲顧芳瑜在診間接受警方初步詢問。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲顧芳瑜（左2，藍衣黑褲）17日上午在診所遭警方帶回偵訊。（圖／民眾提供）

診所內的監視器畫面可以看見，警方17日上午9點多進入診所，在診間內來回穿梭進行搜索，有人坐在醫師座位上調閱電腦資料，而顧芳瑜則坐在平常民眾看診的位置紹接受詢問。警方後續出示拘票將顧芳瑜上銬逮捕，移送過程中為顧及顧醫師顏面，讓其以外套遮住手銬、自行步行上車。

警方完成隔離偵訊後，17日晚間依涉嫌加重詐欺、偽造文書等罪嫌將顧芳瑜移送台北地檢署複訊。

▼顧芳瑜17日晚間因詐保案，被警方上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）



