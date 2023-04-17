　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／名醫顧芳瑜上銬移送北檢　「割包皮發大財」涉詐高額保險

記者黃彥傑、趙蔡州／台北報導

網紅名醫「鳥科學先生」顧芳瑜近日被指控，涉嫌在過去2年內，多次為割包皮病患製作不實診斷證明，讓病患拿去向保險公司請領高額理賠。台北地檢署17日指揮刑事局兵分14路展開搜索，顧芳瑜17日晚間7時許也在員警的陪同下，雙手上銬步入台北地檢署接受調查。

刑事局日前接獲檢舉，知名泌尿科醫師顧芳瑜涉嫌於2020年至2021年間多次替病患製作不實診斷證明，讓病患得以申請一家甚至多家保險公司理賠。北檢17日指揮刑事局兵分14路前往顧芳瑜位於大安區診所、住家及涉嫌詐保的病者住處搜索，查扣大批病歷資料，並陸續拘提包含顧芳瑜及8名病患到案偵訊。

▲顧芳瑜醫師在診間被搜索，一臉無奈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲顧芳瑜在診間接受警方初步詢問。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲知名泌尿科權威鳥醫師顧芳瑜17日疑涉詐保遭警方上銬逮捕。（圖／民眾提供）

▲顧芳瑜（左2，藍衣黑褲）17日上午在診所遭警方帶回偵訊。（圖／民眾提供）

診所內的監視器畫面可以看見，警方17日上午9點多進入診所，在診間內來回穿梭進行搜索，有人坐在醫師座位上調閱電腦資料，而顧芳瑜則坐在平常民眾看診的位置紹接受詢問。警方後續出示拘票將顧芳瑜上銬逮捕，移送過程中為顧及顧醫師顏面，讓其以外套遮住手銬、自行步行上車。

警方完成隔離偵訊後，17日晚間依涉嫌加重詐欺、偽造文書等罪嫌將顧芳瑜移送台北地檢署複訊。

▼顧芳瑜17日晚間因詐保案，被警方上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼顧芳瑜上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼顧芳瑜上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼顧芳瑜上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼顧芳瑜上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼顧芳瑜上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼顧芳瑜上銬移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
貝克宇狂打工「買10萬名牌包送媽媽」！　崔佩儀激動大哭
台南知名小吃宣布回歸！　願意傳授廚藝
開電扇前「多一步驟」延長使用壽命　還能省電費
壯壯同框李多慧「比高虹安更像姊妹」！　網驚呼：雙胞胎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／名醫顧芳瑜上銬移送北檢　「割包皮發大財」涉詐高額保險

獨／恐怖影片曝！女行人被闖紅燈車撞噴5m重傷　3人驚險逃劫

快訊／史上最大潤寅詐貸還有護航者　前分行經理收水果10萬交保

水里鵲橋高空彈跳喊卡！業者違法經營　南投縣府會勘後勒令停業

獨／31歲女過馬路遭闖紅燈車撞飛　腦出血一度進加護搶命

軍情局少校惡搞情報！編故事查女同事老公　還拖移民署友軍下水

欠稅欠繳罰款19萬！服刑酒駕犯不動產遭查封　託兄一次繳清

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

快訊／名醫顧芳瑜上銬移送北檢　「割包皮發大財」涉詐高額保險

獨／恐怖影片曝！女行人被闖紅燈車撞噴5m重傷　3人驚險逃劫

快訊／史上最大潤寅詐貸還有護航者　前分行經理收水果10萬交保

水里鵲橋高空彈跳喊卡！業者違法經營　南投縣府會勘後勒令停業

獨／31歲女過馬路遭闖紅燈車撞飛　腦出血一度進加護搶命

軍情局少校惡搞情報！編故事查女同事老公　還拖移民署友軍下水

欠稅欠繳罰款19萬！服刑酒駕犯不動產遭查封　託兄一次繳清

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

大谷翔平先發對決吉田正尚　張育成板凳待命

5／3恢復營業！台南葉家小卷米粉宣布回歸　同步公告願意傳授廚藝

一天2狀況！長榮航空班機滑行「插銷忘移除」　延誤25分鐘起飛

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

電扇先別急著開！「多一步驟」延長使用壽命、有效省電費

壯壯同框李多慧「比高虹安更像姐妹」！　網驚呼：雙胞胎？

陸網選出「4大普男」粉絲吵翻！《陳芊芊》男星也上榜　高EQ回應了

開心跟魟魚合照！小朋友轉頭見「生鮮吃播」　眾人驚：牠在吃同事

縮短國有土地污染整治期　國產署與環保署合作

北大玩具節世代共融合　土城社福中心與北大社科院USR合作

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

曾格爾勾串富商人夫對話曝　「一定要刪這個訊息喔」

即／「割包皮發大財」增到8人　VIP手術涉詐保

曾格爾喊非小三　「壓垮最後一根稻草」關鍵證據

國道2號驚見「一整排機車」　警方回應了

軍校生被退學　打贏訴訟又告國賠　

阿兵哥買房求婚　付完頭期款被分手

即／彰化反廢校抗議雞蛋被抱走　村長氣到心臟病發

獨／權威名醫涉詐保　看診當場被拘提

快訊／新竹貨車與機車碰撞！騎士命危

演員改當員警出包　失控噴辣椒水判刑定讞

更多熱門

相關新聞

獨／撞擊影片！女行人被闖紅燈車撞飛重傷

獨／撞擊影片！女行人被闖紅燈車撞飛重傷

台中市南區復興路12日19時許發生一起嚴重車禍，一名31歲徐女遭闖紅燈轎車高速撞上，徐女送醫後一度住進加護病房。事發當時，附近監視器拍下徐女背著包包、手提物品，正準備通過馬路，走到路中時，王姓女駕駛因闖紅燈，車輛右前方把徐女撞飛至少5公尺，對向3名行人也受到驚嚇，趕緊停下。

即／史上最大潤寅詐貸　前分行經理10萬交休

即／史上最大潤寅詐貸　前分行經理10萬交休

獨／3女過馬路遭闖紅燈車撞飛　腦出血一度進加護搶命

獨／3女過馬路遭闖紅燈車撞飛　腦出血一度進加護搶命

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃

即／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散

即／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散

關鍵字：

顧芳瑜北檢割包皮

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面