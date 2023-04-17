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快訊／「割包皮發大財」增到8人　無病理性仍執行VIP手術涉詐保

▲知名泌尿科權威鳥醫師顧芳瑜17日疑涉詐保遭警方上銬逮捕。（圖／民眾提供）

▲知名泌尿科醫師顧芳瑜（左二），17日疑涉詐保遭警方上銬逮捕。（圖／民眾提供）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

知名網紅泌尿科醫師顧芳瑜，在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」有上萬名粉絲追蹤，檢警17日兵分14路行動，前往顧芳瑜位於北市大安區的診所搜索查扣大批病歷資料，並拘提顧芳瑜到案偵訊。據指出，顧芳瑜是因收取較高額割包皮手術價金，且使用部分特殊醫材，因患者請領醫療險出險金額頗高，讓保險犯罪防制中心驚覺有異而向檢警提告，警方依涉嫌加重詐欺、偽造文書罪嫌追查。

▲顧芳瑜醫師在診間被搜索，一臉無奈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲顧芳瑜醫師（左一）在診間被搜索一臉無奈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，檢警兵分14路搜索包含顧芳瑜位於大安區診所、住家以及涉嫌詐保的患者住處，並查扣大批病歷資料，警方今天中午陸續收網拘提包含顧芳瑜醫師及8名涉嫌「割包皮詐保」的男性病患，預計警方將逐一隔離偵訊，比對相關病歷釐清涉及所涉詐保金額。

知情人士透露，台灣醫界坊間泌尿科醫師進行割包皮手術價格約在1-2萬元之間，如果進行近年主流的包皮槍止血釘手術，價格約在2-3萬元左右，但顧芳瑜醫師推廣的「包皮槍3.0」手術價格則較傳統包皮槍手術為高，醫療費用約在3萬元以上。

而且台灣保險業界的醫療險、實支實付醫療險通常不給付男性患者因自身「包皮過長」、「包莖」選擇割包皮手術治療的費用，除非是發炎或其他妨害患者本身健康且有危險性必須施作的發炎、積膿等感染性包莖，醫療險才會出險給付，據信保險業者發現顧醫師患者出險比例偏高，且手術申請費用也較高現象，經過長期向相關醫療院所調閱病歷後，發現部分患者長期病歷並無立即手術的必要性，顧醫師卻仍以病理性包莖須立即手術開立疑似不實診斷，遭保險犯防中心認為有詐保，偽冒請領保險的問題向檢警檢舉。

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