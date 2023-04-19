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保險套「越薄越好」？真相曝光　醫揭舒服「2關鍵」：不是厚薄

▲保險套。（圖／示意圖／達志影像）

▲醫師曝保險套不是越薄越好。（圖／示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少人為了避免在不適當時機懷孕，愛愛時會使用保險套，但也擔心保險套影響舒適度，因此覺得越薄越好。對此，泌尿科醫師出面解答，指出關鍵並非保險套的厚薄，做到這2點才是加分項！

臉書粉專「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」表示，最近看到很多保險套和情趣用品的廣告，發現保險套一直以來都被強調「超薄」、「超超薄」、「顆粒感」、「螺旋痕」，但其實愛愛舒服的關鍵與保險套厚薄無關，而是看這2分面，滋潤度以及安全感。

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「泌密會客室 」指出，「薄不薄沒太大差別，但不夠潤滑一定痛」，陰道是很敏感的器官，很多人認為保險套越薄就能越接近無套，「其實並不然」，女孩更在乎另一個成分「潤滑液」，「根據女性們的回饋，會影響到做愛高潮與否的是有一點點痛痛的摩擦感，或者在男生要進入前，一瞬間會有點被撐開的撕裂感」，甚至有些人是因為戴保險套不用擔心懷孕的風險，才更享受性愛的過程，因此「足夠的滋潤以及安全，這些才是加分！」

醫師也透露，「薄不薄跟男生的感受比較有關」，因為男性的生殖器感受，除了溼滑感外，還有一個重點在於溫度梯度，「性交時男性陰莖進入女性陰道，會有瞬間升溫的感覺，這個瞬間的溫度差，會讓男性很有感，這也是當保險套薄的時候，每一次進出溫度梯度會更明顯，許多男性會更覺得有感！」

醫師接著表示，當男性夠粗，女性在無套性愛時會特別有「刮」的感覺，這是因為陰莖有「冠狀溝」的存在，拔出來的時候也會有感，「當使用保險套的時候，因為這個溝會被保險套蓋過去，或是包莖的人冠狀溝也會因為被包覆，失去這樣的感覺。」

最後醫師建議，「別以為保險套薄就是王道」，厚薄差異不大，滋潤才是重點，有套的安全感是很多女性能高潮的關鍵。

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