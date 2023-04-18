　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1家8口被控裝憂鬱症詐保6508萬　法官全判無罪「8大理由」曝

▲▼花蓮母女檔張玉真及楊閔庭，因涉嫌裝病詐領保險金，遭收押禁見，檢調追查，母女檔還邀全家族加入裝病詐保行列，10年來佯裝患有精神疾病，詐領超過3000萬保險理賠。（圖／記者楊佩琪攝）

▲花蓮張姓婦人一家共8人被控詐領6508萬餘元，台北地院8理由判張婦8人無罪。（圖／資料照）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

花蓮50多歲婦人張玉真為家族成員一家共8人，被控以憂鬱症等精神疾病為由，詐領保險理賠10多年共6508萬餘元，被檢方依詐欺等罪起訴，台北地院認為，檢舉人僅是對張玉真等人「外表看起來好好的卻住院、住院就有錢領」感到疑惑，但醫師指出精神疾病有家族遺傳因素等8理由，判張婦等8人無罪。

全案起源台北地檢署打擊民生犯罪專組的主任檢察官黃珮瑜，於日前參加保險相關座談時，聽聞花蓮一原住民家族以全家都有憂鬱症等精神疾病為由，長期請領保險理賠，10年來陸續向國泰、台灣人壽等8家公司詐領超過5570萬元理賠金，另外還詐取健保住院給付938萬餘元，兩項共6508萬餘元，研判有詐欺嫌疑，因此決定分案調查。

台北地院審理認為，被告8人均是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，且符合各醫院住院診斷標準及程序，被告住院期間向醫院請假外出，是依醫院請假規定，另外被告之一楊閔庭雖曾提及「沒真的生病」，但衡情精神病患因缺乏病識感，不認為自己生病，也認為自己需要接受治療等情，並非罕見。

且被告張玉真等8人間有親屬關係且先後因精神疾病住院治療，依醫師證述，可知精神疾病因有家族遺傳因素，且有因同病相憐而結為夫妻之情，故精神病患家族中可能會有很多人罹患精神疾病就診治療情形，台北地院認為無法證明張玉真等人有詐欺之行為，判決無罪。

無罪理由如下：

一、被告8人均是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，且各醫院就住院均有其診斷標準及程序，例如花蓮慈濟醫院需先由醫院精神科醫學部醫師於門診評估，需符合條件且有意願試行，經醫師開立日間病房試行單，由社工負責社會功能評估、心理師負責心理測驗全套及行為治療計劃、職能治療師負責職能評鑑，再經醫療團隊進行試行評估及收案討論，適合者始安排入住。

二、起訴書主張被告8人係佯裝精神病，使醫師誤判而對其施以住院治療云云，但並未指稱被告主訴「持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭」等情形係虛偽不實，或有何虛偽及誇大之處，且遍觀全卷，均查無醫師指稱被告有施用詐術，致其誤信或誤判被告實際病情之證述，且依被告住院病歷、護理記錄記載，可知被告住院期間，確實有情緒低落、煩躁，被告張玉真甚因擔心外出時情緒不穩而主動要求止痛藥及情緒穩定劑等情形，與其就診之主訴相符。

三、至於被告住院期間向醫院請假外出，是依醫院請假規定，經醫師評估及開立醫囑、簽章，並填寫請假醫囑與護理衛教指導紀錄，辦理請假事宜，且依醫師於偵審中的證述，可知病患於住院期間是否請假頻繁、有無憂鬱症外顯症狀，與是否裝病並無必然關連，且因住院提供病患脫離壓力來源的環境，本可改善病患病症；日間病房屬復健治療，對病患穩定情緒、恢復社會職業功能等有所幫助。故不能以被告頻繁請假外出，或護理紀錄曾有被告情緒平穩、有笑容、表情愉悅等記載，即認被告實際上無其主訴之症狀，或逕認其就診時係裝病或誇大病情。

四、起訴書雖主張被告張玉真曾被醫師要求辦理出院。但依醫師到院證述的內容，可知被告被要求辦理出院的原因，是因為有院外他人會至病房找被告，且被告與他人間之私人糾紛，已不當影響日間病房之其他病患情緒及病房秩序所致，並非因醫師認被告自始無需住院治療，或認被告係裝病或誇大病情。

五、本件雖有檢舉人檢舉被告張玉真等人裝病詐保，但依檢舉人的陳述，可知檢舉人並非專業醫療人員，其對於被告張玉真等人的實際病情，毫不知情，僅是因對「外表看起來好好的卻住院、住院就有錢領」感到懷疑及疑惑，希望員警介入調查，自不能因檢舉人的檢舉，逕認被告張玉真等人本案就診住院即為裝病詐保。

六、至被告楊閔庭雖曾提及「沒真的生病」，但衡情精神病患因缺乏病識感，不認為自己生病，也認為自己需要接受治療等情，並非罕見，故縱然被告楊閔庭主觀上認為自己沒有生病，仍不影響其實際上經醫師診斷患有精神疾病並安排住院，依保險契約得請領保險之正當性。

七、被告張玉真等8人間固具有親屬關係且先後因精神疾病住院治療，但依醫師證述，可知精神疾病因有家族遺傳因素，且有因同病相憐而結為夫妻之情，故精神病患家族中可能會有很多人罹患精神疾病就診治療情形。再者，依台灣精神醫學會的函文，可知並非所有憂鬱症患者都能治癒，有些長期憂鬱症患者，可能與藥物反應不佳有關，有些也與壓力、體質、社會支持、因應方法有關。因此，無從以被告張玉真等8人間具有親屬關係，即推認其等裝病詐保。

八、綜上所述，檢察官所舉證據，無法證明被告張玉真等人有詐欺之行為，自應為被告張玉真等人無罪之諭知。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
1家8口被控裝病詐保6508萬　全判無罪「8大理由」曝
妹子「爆乳擠地鐵」　眼鏡哥怕撞到「黑豹式舉手自衛」笑翻
稱立院「死人骨頭」　薛瑞元再酸：天龍國的人聽不懂台語
快訊／勞動部長淚灑立院　高雄勞工局撤回3千萬補助申請
快訊／下班注意！國1高架火燒車　濃煙直竄天際
晏柔中「生日宣布懷孕」！　男友出道10年曾演爆紅BL
快訊／海邊驚見全裸浮屍　疑似失蹤13天大學生
快訊／替愛奇藝在台營運　名嘴等3人無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警員交誼廳打牌遭貼《靠北》　汐止分局不處分原因曝光

工地意外！怪手翻覆「側躺土石堆」　還好駕駛早一步離開

1家8口被控裝憂鬱症詐保6508萬　法官全判無罪「8大理由」曝

貓空車震女學生！南寮漁港、河濱公園6度逞慾　狼師賠120萬換免囚

馬國女大生遭勒斃第189天！凶嫌當庭數度嘆氣「我錯了」求交保

快訊／國1高架北上19km火燒車！濃煙直竄天際　警消灑水灌救中

台灣大道白車違規右轉專用道　公車攔腰撞上！女駕駛一臉驚恐

男熱炒店慶生想續攤被打槍　女友最衰！遭熱湯潑臉+甩巴掌

宜蘭外海驚見全裸男浮屍！嚴重腐爛難辨　疑為失蹤13天男大生

快訊／替愛奇藝在台營運遭起訴　名嘴范立達等3人無罪

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

警員交誼廳打牌遭貼《靠北》　汐止分局不處分原因曝光

工地意外！怪手翻覆「側躺土石堆」　還好駕駛早一步離開

1家8口被控裝憂鬱症詐保6508萬　法官全判無罪「8大理由」曝

貓空車震女學生！南寮漁港、河濱公園6度逞慾　狼師賠120萬換免囚

馬國女大生遭勒斃第189天！凶嫌當庭數度嘆氣「我錯了」求交保

快訊／國1高架北上19km火燒車！濃煙直竄天際　警消灑水灌救中

台灣大道白車違規右轉專用道　公車攔腰撞上！女駕駛一臉驚恐

男熱炒店慶生想續攤被打槍　女友最衰！遭熱湯潑臉+甩巴掌

宜蘭外海驚見全裸男浮屍！嚴重腐爛難辨　疑為失蹤13天男大生

快訊／替愛奇藝在台營運遭起訴　名嘴范立達等3人無罪

東寵美容師爭取檢定與競賽榮譽 世界級美容師大賽、亞洲盃全犬種冠軍犬 20日高雄登場

貓總愛到庭院「抱水管」…爸寵溺買整根放客廳　哥嘆：你比較愛牠

警員交誼廳打牌遭貼《靠北》　汐止分局不處分原因曝光

全國模範勞工出爐　竹市邱鈺淇及廖子雲獲肯定

峇里島硬起來了！全力擊退惡遊客　擬效仿泰國「徵收旅遊稅」

家裡每隻壁虎「肚子超凸」　 飼主笑笑點出原因：我家蜜孩的傑作

走入博物館驚魂夜！大稻埕「真」動物標本咖啡廳　喜歡還能買回家

iMessage成簡訊詐騙新管道　業者揭主因：販售代收簡訊認證碼嚴重

台中藍營立委選情爆「內戰」！議員黃健豪登記初選　黨部說話了

工地意外！怪手翻覆「側躺土石堆」　還好駕駛早一步離開

社會熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

男大生威脅性愛片外流　性侵學妹逼吃避孕藥　

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

一家8口被控「裝憂鬱」詐保6508萬　全判無罪

名醫顧芳瑜上銬移送北檢

台南20外籍人士聚眾鬥毆　4人送醫

台中頻傳師生霸凌案　盧秀燕霸氣回秉公處理「沒必要袒護」

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

再爆老師疑霸凌案　女童寫70字吐輕生念頭

男病患打手槍　護理師撞見驚逃

宜蘭外海驚見全裸男浮屍　疑為失蹤13天男大生

驚悚！女騎士遭混凝土車撞倒輾過　右腳慘截肢

即／中壢驚傳氣爆！一家9口受傷送醫

更多熱門

相關新聞

最貪小官索賄2億　更審重判10年

最貪小官索賄2億　更審重判10年

有「最貪女科員」之稱的前汐止區公所視導王玉升，遭檢方起訴，認為她勾結掮客索賄2.3億元，得手4000萬元，法院一審將她重判13年。但上訴二審後，高院卻逆轉改判無罪。案經撤銷發回，高院更一審18日又改認定她犯貪污罪，重判有期徒刑10年、褫奪公權4年。

花蓮男無照又超速！撞電桿「頭部猛撞」死亡

花蓮男無照又超速！撞電桿「頭部猛撞」死亡

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

真的會傷心！研究曝「憂鬱增心臟問題」

真的會傷心！研究曝「憂鬱增心臟問題」

獨／權威名醫涉詐保　看診當場被拘提

獨／權威名醫涉詐保　看診當場被拘提

關鍵字：

花蓮詐保無罪憂鬱症

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面