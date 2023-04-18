1家8口被控裝憂鬱症詐保6508萬　法官全判無罪「8大理由」曝

▲花蓮張姓婦人一家共8人被控詐領6508萬餘元，台北地院8理由判張婦8人無罪。（圖／資料照）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導



花蓮50多歲婦人張玉真為家族成員一家共8人，被控以憂鬱症等精神疾病為由，詐領保險理賠10多年共6508萬餘元，被檢方依詐欺等罪起訴，台北地院認為，檢舉人僅是對張玉真等人「外表看起來好好的卻住院、住院就有錢領」感到疑惑，但醫師指出精神疾病有家族遺傳因素等8理由，判張婦等8人無罪。

全案起源台北地檢署打擊民生犯罪專組的主任檢察官黃珮瑜，於日前參加保險相關座談時，聽聞花蓮一原住民家族以全家都有憂鬱症等精神疾病為由，長期請領保險理賠，10年來陸續向國泰、台灣人壽等8家公司詐領超過5570萬元理賠金，另外還詐取健保住院給付938萬餘元，兩項共6508萬餘元，研判有詐欺嫌疑，因此決定分案調查。

台北地院審理認為，被告8人均是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，且符合各醫院住院診斷標準及程序，被告住院期間向醫院請假外出，是依醫院請假規定，另外被告之一楊閔庭雖曾提及「沒真的生病」，但衡情精神病患因缺乏病識感，不認為自己生病，也認為自己需要接受治療等情，並非罕見。

且被告張玉真等8人間有親屬關係且先後因精神疾病住院治療，依醫師證述，可知精神疾病因有家族遺傳因素，且有因同病相憐而結為夫妻之情，故精神病患家族中可能會有很多人罹患精神疾病就診治療情形，台北地院認為無法證明張玉真等人有詐欺之行為，判決無罪。

無罪理由如下：

一、被告8人均是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，且各醫院就住院均有其診斷標準及程序，例如花蓮慈濟醫院需先由醫院精神科醫學部醫師於門診評估，需符合條件且有意願試行，經醫師開立日間病房試行單，由社工負責社會功能評估、心理師負責心理測驗全套及行為治療計劃、職能治療師負責職能評鑑，再經醫療團隊進行試行評估及收案討論，適合者始安排入住。

二、起訴書主張被告8人係佯裝精神病，使醫師誤判而對其施以住院治療云云，但並未指稱被告主訴「持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭」等情形係虛偽不實，或有何虛偽及誇大之處，且遍觀全卷，均查無醫師指稱被告有施用詐術，致其誤信或誤判被告實際病情之證述，且依被告住院病歷、護理記錄記載，可知被告住院期間，確實有情緒低落、煩躁，被告張玉真甚因擔心外出時情緒不穩而主動要求止痛藥及情緒穩定劑等情形，與其就診之主訴相符。

三、至於被告住院期間向醫院請假外出，是依醫院請假規定，經醫師評估及開立醫囑、簽章，並填寫請假醫囑與護理衛教指導紀錄，辦理請假事宜，且依醫師於偵審中的證述，可知病患於住院期間是否請假頻繁、有無憂鬱症外顯症狀，與是否裝病並無必然關連，且因住院提供病患脫離壓力來源的環境，本可改善病患病症；日間病房屬復健治療，對病患穩定情緒、恢復社會職業功能等有所幫助。故不能以被告頻繁請假外出，或護理紀錄曾有被告情緒平穩、有笑容、表情愉悅等記載，即認被告實際上無其主訴之症狀，或逕認其就診時係裝病或誇大病情。

四、起訴書雖主張被告張玉真曾被醫師要求辦理出院。但依醫師到院證述的內容，可知被告被要求辦理出院的原因，是因為有院外他人會至病房找被告，且被告與他人間之私人糾紛，已不當影響日間病房之其他病患情緒及病房秩序所致，並非因醫師認被告自始無需住院治療，或認被告係裝病或誇大病情。

五、本件雖有檢舉人檢舉被告張玉真等人裝病詐保，但依檢舉人的陳述，可知檢舉人並非專業醫療人員，其對於被告張玉真等人的實際病情，毫不知情，僅是因對「外表看起來好好的卻住院、住院就有錢領」感到懷疑及疑惑，希望員警介入調查，自不能因檢舉人的檢舉，逕認被告張玉真等人本案就診住院即為裝病詐保。

六、至被告楊閔庭雖曾提及「沒真的生病」，但衡情精神病患因缺乏病識感，不認為自己生病，也認為自己需要接受治療等情，並非罕見，故縱然被告楊閔庭主觀上認為自己沒有生病，仍不影響其實際上經醫師診斷患有精神疾病並安排住院，依保險契約得請領保險之正當性。

七、被告張玉真等8人間固具有親屬關係且先後因精神疾病住院治療，但依醫師證述，可知精神疾病因有家族遺傳因素，且有因同病相憐而結為夫妻之情，故精神病患家族中可能會有很多人罹患精神疾病就診治療情形。再者，依台灣精神醫學會的函文，可知並非所有憂鬱症患者都能治癒，有些長期憂鬱症患者，可能與藥物反應不佳有關，有些也與壓力、體質、社會支持、因應方法有關。因此，無從以被告張玉真等8人間具有親屬關係，即推認其等裝病詐保。

八、綜上所述，檢察官所舉證據，無法證明被告張玉真等人有詐欺之行為，自應為被告張玉真等人無罪之諭知。