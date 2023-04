「聽說有人中400萬」　度假男掏彩券對獎發現「就是他自己」嚇壞

▲男子在度假時發現自己中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州一對夫妻度假前買了一張彩券,當他在海灘上放鬆時,得知有人中了美元15萬元(約台幣458萬元)大獎,讓他好奇掏出彩券對獎,結果發現那個幸運兒就是自己,當場嚇到不敢置信。

來自密西根州荷蘭市的67歲男子布舍爾(Kim Busscher),平時熱衷買彩券的他,在和妻子出發旅行前特地買了一張彩券帶在身上,以免自己不會錯過任何一次開獎,結果在海灘上放鬆時,意外發現自己中大獎。

布舍爾表示,「幾天後我坐在沙灘上,看到有人贏得15萬元獎金,所以我開始核對號碼,當我意識到我就是那個贏家時,我簡直不敢相信,我讓我老婆再次仔細檢查了彩券,以確保我沒有看錯,後來才把這個好消息告訴家人」。

密西根州彩券公司官員表示,布舍爾所購買的彩券號碼與4個白球與威力球匹配,贏得美元5萬元(約台幣152萬元),再加上選擇了Power Play選項,讓他的獎金連翻三倍,累積至美元15萬元,「贏得大獎讓他從海裡游泳,變成在鈔票池游泳」。

A Holland man went from swimming in the ocean to swimming in cash after winning a $150,000 Powerball prize while on vacation! https://t.co/typpRmRyJR pic.twitter.com/Pg4gy9AGhv