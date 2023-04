手機放口袋充電突然爆炸　男低頭「慘被火花爆臉」三度燒燙傷

▲男放在口袋中的充電手機突然爆炸。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲墨爾本一名男子把手機電池放在口袋時,他聽到褲子口袋傳出嘶嘶聲,低頭一看時,沒想到手機電池突然爆炸,一陣火花朝他臉上噴過來,全身瞬間著火,造成三度嚴重燒燙傷,差點喪命。

在墨爾本擔任空調裝修工的28歲男子馬修(Matthew),2周前爬上梯子正在工作時,放在口袋中充電的手機電池突然爆炸,他表示,「我整個身體上都是火,然後我就活活被火燒,當下真的以為我會死」。

A tradie is lucky to have not been burnt alive after a portable charger exploded in his pocket.



TONIGHT on A Current Affair, the potential ticking time bomb that could be in your home. #9ACA pic.twitter.com/lGDaUwOe8A