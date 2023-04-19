《福斯新聞》誹謗慘賠240億！　投票系統公司：他們承認說謊了





▲《福斯新聞》被告誹謗，和解賠錢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國福斯集團與旗下《福斯新聞》於18日，和「主權投票系統公司」（Dominion Voting Systems）達成高達7.87億美元（約新台幣240億元）的和解金額。《福斯》作為一間全球知名的新聞媒體，在2020年對美國總統大選的造假操縱選舉的指控錯誤，因此被提告誹謗，和解賠償之舉得以避免一場高調引人關注的審判。

綜合外電報導，本案在德拉瓦州剛選出陪審團的11小時後，兩造就與法官發布該項聲明。「Dominion」CEO波奧羅斯（John Poulos）說這場和解是歷史性的。

「《福新》已經坦承說謊指控Dominion，並且對我的公司、我們的員工和我們的客訴造成極大損失」，波奧羅斯表示，即使是《福斯》的天價賠償也無法彌補對Dominion的傷害。本起案件是美國史上涉及新聞媒體公司賠償金額最大的和解案。

不過根據和解條款，《福斯》主持人不需要在播報中公開本次和解結果，《福斯》也在聲明中坦承過往播報了錯誤的消息。捲入醜聞的《福斯》股票終場微幅上漲至34美元，不過盤後和解消息傳出，微幅下跌1％。

「主權投票系統公司」是位於北美的公司，專門為美國、加拿大、塞爾維亞等國生產大選投票的軟硬體。2020年美國總統大選時，川普與共和黨政營不斷主打民主黨黑箱選舉，並指控郵寄選票與大選方式背後存在舞弊，但沒有拿出有力證據。