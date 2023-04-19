郭台銘記者會有多扯？　她四千字控訴：手寫題目單、問題遭竄改

▲郭台銘18日召開「日本科技經濟開拓之旅」返台說明會。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

表態角逐國民黨2024總統大選提名的鴻海創辦人郭台銘18日召開「日本科技經濟開拓之旅」返台說明會，但記者會中不少「獨特」的環節也引發熱議。其中與會的TVBS政治中心記者劉亭廷19日凌晨就在臉書寫下長文抒發心情，控訴第一次碰到記者會，主辦單位竟然要求媒體「手寫題目單」，寫下的題目發問時還遭到主持人竄改。

劉亭廷以「記錄郭台銘記者會到底有多扯」為題發文指出，自己跑了電視新聞快10年，第一次碰到記者會，主辦單位竟然要求媒體「手寫題目單」後遞交，以供他們方便彙整，且在記者會開始兩分鐘前，主持人宣布不開放台下媒體舉手提問，記者就算抗議，主持人仍強勢的表達「這就是流程安排」，而在記者會上，她寫的題目，則遭刻意修飾竄改、故意扭曲她的原意，未讓要參選總統的郭台銘直接回答。

劉亭廷表示，郭台銘既然已經宣布參選，舉辦的記者會自然就是不再是過去的鴻海股東會，而是必須讓選民檢視，這在政治公關學上，首先要面對的就是角色的轉換。她強調，郭台銘的角色不再是大老闆，而是要面對選民，希望說服他們把票投給自己，每次選舉，政治人物，無論是資深還是素人、財力雄厚與否，要用政策、理想、誠意等說服打動選民。

劉亭廷直言，郭台銘要參戰，求得藍營的那一張門票，郭台銘的總統夢過去幾個月越來越明顯，無論是疫情期間購買疫苗、到訪美訪日，種種動作，自然就是希望可以說服選民「他才是最合適的參選人！」，但她批評，「不過，來看看4月18日這一場記者會是如何讓媒體覺得郭台銘與選民的距離甚遠！」

此外，劉亭廷提到，最令她不能接受的是她其中一題的問題被竄改，她的問題是「媒體報導，您在訪美前有想拜會馬英九，卻遭拒絕，請問這是否屬實？接下來有規劃拜會馬英九？」，並竄改成「額外問一題，有媒體提到，TVBS問，還有另外一家，我現在沒有翻到，你跟馬英九溝通上有一些問題，是不是屬實？好像聯絡不上？有沒有這樣的事情？」

劉亭廷表示，自己當下真的嚇到，因為這已經不是代問了，而是曲解、扭曲、美化、避重就輕的「假裝有幫助媒體提問」，實際上的操作還是讓自己的老闆當「溫室裡的小花」，最好不要受到「外頭凶神惡煞的媒體提問」，藉此保護他在銀光幕前的形象，殊不知這操作已經為郭台銘扣了不少分數。

劉亭廷強調，自己不是針對郭台銘，接下來想要角逐2024的政治人物，無論要選總統、立委，願意接受媒體的提問，是基本的責任，當然現在檯面上的政治人物，無論哪個政黨，同樣的也應該接受不經幕僚修飾的媒體提問，透過媒體的麥克風向民眾傳達回應，這本來就是自由民主國家的特色。無論問題多艱難，政治人物都不應逃避。